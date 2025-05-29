إصابة طفل ومواطن خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله

وطن: أصيب طفل بالرصاص، ومواطن جراء تعرضه للضرب، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيرزيت، شمال رام الله.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (12 عاما)، برصاص قوات الاحتلال في القدمين.

وذكرت الجمعية أن طواقمها نقلت إلى المستشفى مواطناً (53 عاماً) أصيب بعد تعرضه للضرب على يد جنود الاحتلال.

وخلال الاقتحام، دهمت قوات الاحتلال منزل المعتقل المحرر سلامة قطاوي، وفتشته وعاثت خرابا بمحتوياته.