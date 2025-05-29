ضمن سلسلة "حجارة داوود".. كتائب القسام تبث مشاهد للعملية الثانية ضد قوات الاحتلال في غزة

وطن: بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، مشاهد مصوّرة لثاني عملية ضمن سلسلة "حجارة داوود"، والتي تنفذها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خصوصًا في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأظهرت المشاهد المصوّرة استهداف قوة من جيش الاحتلال ومعداته العسكرية في محيط مدرسة "الأقصى" ببلدة القرارة شرقي خان يونس، في كمين نوعي وصفته الكتائب بأنه جزء من تكتيك عسكري أطلقت عليه اسم "عواء الذئب".

ووفق ما ورد في تسجيل الفيديو، استدرج مقاتلو القسام قوة إسرائيلية إلى عين نفق مفخخة، وقاموا بتفجيره بالقوة المتقدمة، ثم اشتبكوا معهم من مسافة صفر.

كما أفاد التسجيل بقيام المقاتلين باستدراج قوات الإنقاذ الإسرائيلية وتفجير عبوتين مضادتين للأفراد بها، أعقبها تفجير ثلاث مبانٍ تحصنت فيها قوات الاحتلال، بعد عملية رصد دقيقة لتحركاتها.

وترافقت العملية مع تكبيرات المقاتلين، فيما اختتم التسجيل بلقطات توثق إطلاق النار على أحد جنود الاحتلال خلال محاولته الفرار من موقع الكمين.

ويوم أمس، بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مشاهد مصوّرة جديدة لعملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها اسم "حجارة داود".

وأظهرت المقاطع التي نشرتها الكتائب استهداف دبابة من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل الآلية، كما وثّقت استهداف قوة إسرائيلية كانت تتحصّن داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد.

وأشارت القسام إلى أن هذه المشاهد تأتي استكمالًا لعملياتها المتواصلة في شمال القطاع، حيث كانت قد أعلنت قبل يومين استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" في منطقة أصلان ببيت لاهيا، مما أدى لاشتعال النيران في إحدى الآليات.

وفي تطور ميداني متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل مستوطن إسرائيلي ظهر اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار بمركبة هندسية كانت تعمل على هدم أحد المنازل في قطاع غزة.

وذكر المجلس الاستيطاني "بنيامينا" في رام الله أن القتيل هو دافيد ليبي، وهو متعاقد مدني يعمل مع جيش الاحتلال.