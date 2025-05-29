الحوثي: أنظمة عربية تُزوّد "إسرائيل" بالسفن واليمن مستمر في تصعيده نصرة لغزة

وطن: كشف قائد حركة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، عن أن ما نسبته "جزء كبير" من حركة السفن التي تنقل البضائع إلى "إسرائيل" عبر البحر المتوسط تعود لخمس أنظمة عربية وإسلامية، مؤكداً أن هذه الدول تسعى للالتفاف على إجراءات المقاطعة التي تتخذها صنعاء نصرةً لفلسطين.

وفي خطاب أسبوعي حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة، قال الحوثي، اليوم الخميس، إن البحر الأحمر ما زال مغلقاً أمام الملاحة الإسرائيلية، وشدد على أن "أي عدوان على مطار صنعاء لن يوقف العمليات اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني".

وأوضح أن القوات المسلحة اليمنية نفّذت هذا الأسبوع عدة عمليات استهدفت عمق الأراضي المحتلة، عبر استخدام 14 صاروخاً باليستياً وفرط صوتي وطائرات مسيرة، أصابت مواقع في يافا، حيفا، عسقلان، وأم الرشراش.

وأضاف أن اليمن بدأ فعلياً في فرض حصار بحري على ميناء حيفا، ضمن بنك أهداف العمليات، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيداً أكبر وأكثر تأثيراً.

الاحتلال يسعى لإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم

وحول الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، اتهم الحوثي الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لـ"إبادة الأطفال الفلسطينيين"، عبر سياسة تجويع ممنهجة و"تجميع مئات الآلاف في مناطق ضيقة لتوزيع كميات محدودة من الطعام بطريقة إجرامية".

وأشار إلى أن "العدو يحاول التعويض عن فشله العسكري أمام صمود الشعب الفلسطيني بالإبادة الجماعية والتهجير الكامل لسكان القطاع"، متهماً الولايات المتحدة بالمشاركة في الجرائم من خلال دعمها السياسي والإعلامي والمالي للاحتلال.

خطر على المسجد الأقصى وصمت عربي "مُعيب"

كما حذّر الحوثي من المخطط الإسرائيلي لهدم المسجد الأقصى من خلال حفريات وأنفاق بلغ عددها 27 نفقاً، موضحاً أن "السور الجنوبي للأقصى بات معلقاً دون أساسات، ما ينذر بانهياره الكامل".

وانتقد القائد اليمني حالة الصمت العربي والإسلامي إزاء ما وصفه بـ"الهجمات الممنهجة على هوية القدس والمسجد الأقصى"، محذراً من تحول الأمة إلى "أمة مدجّنة" بفعل الحرب الناعمة التي تستهدف القيم والدين والأخلاق، على حد وصفه.

كما دعا إلى عدم تجاهل الهتافات العنصرية والإساءات للرسول محمد التي يطلقها المستوطنون في باحات الأقصى، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى لطمس قدسية المساجد وتغيير الهوية الإسلامية للقدس.

رسالة واضحة: لا تراجع عن دعم غزة

وفي ختام كلمته، شدد الحوثي على أن العدوان الإسرائيلي لن يثني اليمن عن دعم فلسطين، قائلاً: "سنواصل التصعيد حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة"، مجدداً التأكيد على تماسك الموقف اليمني في السياسة والميدان والجبهة الشعبية.