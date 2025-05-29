"حماس": تسلمنا مقترح ويتكوف الجديد وسندرسه بمسؤولية

وطن: أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، تسلمها عبر الوسطاء مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قدمه مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي أنها ستتعامل مع المقترح "بمسؤولية"، بما يخدم "مصالح الشعب الفلسطيني، ويخفف معاناته، ويحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار في القطاع".

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على المقترح الأميركي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكان ويتكوف قد أعلن، أمس الأربعاء، عن تقديم صيغة معدّلة من مبادرته، تهدف إلى الوصول لحل شامل للحرب على قطاع غزة. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى "وقف مؤقت لإطلاق النار"، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى "حل طويل الأمد للنزاع في الشرق الأوسط".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "تحرز تقدماً جيداً" في ملف غزة، داعياً جميع الأطراف إلى "الموافقة على الوثيقة التي قدمها ويتكوف".

يُذكر أن "حماس" كانت قد أعلنت في وقت سابق توصلها إلى اتفاق "إطار عام" يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تشكيل لجنة مهنية لإدارة شؤون غزة.