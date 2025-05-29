الصهيونية بين تقديس النّص الديني و العلمنة

كتبت: شمس الجنازرة

تعدُّ الصهيونية من أكثر الحركات الاستيطانية جدلاً منذ نشأتها وحتى يومنا هذا، كونها حركة تحمل في طيّاتها تناقضات عميقة، ولعلَّ أبرز هذه التناقضات: كونها حركة علمانية قومية تستند إلى المبررات الدينية والتوراتية في احتلالها لدولة أخرى وممارسة الإبادة على سكانها، هنا يتبادر إلى أذهاننا أسئلة محورية: كيف لحركةٍ قادها العلمانيون أن تستند إلى نصٍّ ديني؟ وما الغاية من استحضار اللاهوت في مشروع سياسي استيطاني وظيفي؟ وهل العلاقة بين الصهيونية والعلمانية علاقة تضاد أم تلاقٍ؟

الأب العلماني للمشروع الصهيوني

لم يكن هدف ثيودور هرتزل العلماني _ مؤسس الصهيونية_ إقامة دولة دينية، بل على العكس تماماً كان هرتزل يطمح إلى إنشاء دولة غير دينية تحكمها الإرادة البشرية، وكتب في كتابه (الدولة اليهودية): "فكرة الدولة اليهودية ليست دينية، بل قومية، اليهودية هوية، لا عقيدة" هذه العبارة توضح أن الدولة التي أرادها هرتزل ليست دينية تقوم على أسس دينية بحتة، بل على أساس قومي، أي أن ينظر إلى اليهود كشعب أو أمة لها حق تقرير المصير، خاصة أنه كان يتطلع إلى تحويل اليهود من طائفة دينية إلى قومية، وإعادة تعريف هُويتهم من جديد بعد أن كان قد اندمج معظمهم أخيراً في المجتمعات الأوروبية، واقترح هرتزل فلسطين كموطنٍ قوميٍّ "لأمة بلا أرض" على حد تعبيره.

الرموز التوراتية: وثيقة إلهية لتبرير المشروع الاستيطاني

على الرغم من كون مؤسسو الصهيونية علمانيين، تم استخدام الرموز التوراتية بخباثةٍ سياسية لتبرير المشروع أمام الجماهير اليهودية والدول الكبرى، حيث قال ديفيد بن غوريون أمام لجنة بيل عام 1937: "الكتاب المقدس هو صك ملكيتنا على أرض إسرائيل، ولم يكتبه البريطانيون أو الأمم المتحدة، بل كتبه الله"

رغم أن بن غوريون كان علمانياً، إلا أنه استخدم الرموز الدينية كأدوات سياسية لتبرير المشروع الصهيوني وهذا ما يُعرف بالعلمانية الانتقائية.

الدولة اليهودية: بين التيار العلماني والتيار الديني

لم ترفض الصهيونية الدينية التي قادها الحاخامات المشروع الصهيوني، فهي ترى أن الدولة ليست الغاية بل هي الوسيلة لتهيئة الأرض لظهور المسيح المنتظر، وعلى الرغم من أن الصهيونية الدينية لم ترفض المشروع، لكن غايتها كانت مختلفة عن الصهيونية العلمانية، فالأولى ترى الأرض وسيلة لحدث ديني منتظر، والأخرى ترى الدولة بحد ذاتها الغاية، هنا يظهر الشق بين التيارين، وهذا يوضح الصراع المستمر بين التيارين الذي تشهده إسرائيل حتى اليوم، والذي يتجلى بوضوح في الدستور الإسرائيلي.

ومن الجدير بالذكر أن الصهيونية الدينية لا تفرق عن الصهيونية العلمانية في كونها حركة استيطانية، وقياداتها يملكون فكر استعماري واستيطاني كما العلمانية، وهم مختلفون عن اليهود المتدينين الرافضين للصهيونية وقيام دولة إسرائيل قبل مجيء المسيح.

إسرائيل: دولةٌ وظيفية تحت غطاء الديباجات الدينية

وصف الدكتور عبد الوهاب المسيري الدولة الصهيونية بالدولة الوظيفية، حيث قال: " إسرائيل ليست دولة طبيعية، بل دولة وظيفية أنشأها الغرب الاستعماري لتأدية دور معين في محيطٍ معادٍ لهويته ومصالحه"، معنى ذلك أن إسرائيل لم تنشأ لخدمة مصالح اليهود فحسب، بل نشأت لتخدم مشروعاً غربياً في قلب العالم العربي، وقد شبّه المسيري الدولة الصهيونية بحاملة الطائرات الأمريكية في المنطقة العربية، وهذا يثبت أن الدولة الصهيونية لم تُنشأ بدافعٍ ديني كما يُبرر، بل بدافعٍ استيطاني استعماري، حيث تُقدَّم الدولة الصهيونية اليوم للعالم على أنها دولة علمانية ديمقراطية في منطقة يراها الغرب محكومة بالأنظمة الدينية، لتعزيز صورتها أمام الرأي العام الغربي.

الصهيونية مشروع يفيض بالمفارقات: فهي تقر بعلمانيتها في حين تستند إلى التوراة لتبرير فعلٍ إجرامي يتناقض مع جوهر الإيمان اليهودي، فالصهيونية لا تمثل امتداداً للدين اليهودي، بل انحرافاً عنه على حد تعبير المسيري، وعلى الرغم من أن العلاقة بين العلمانية والصهيونية تبدو متناقضة ظاهرياً، إلا أنها تتلاقى معها وظيفياً، فالدولة الصهيونية علمانية في داخلها حيث لا سلطة تشريعية للدين، لكنها تحت مسمى الدولة اليهودية، بل وتوظف الدين في التعبئة والشرعنة، ولعلَّ التساؤل الذي يبرز الجانب الأكثر تناقضاً لذرائع الصهيونية ويفضح وحشيتها: كيف لدولة تحمل شعار الوعد الإلهي أن تزخرف القتل والإبادة بمبررات دينية؟!