سرايا القدس تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية وتستهدف مواقع للاحتلال شرق غزة

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية مسيّرة والسيطرة عليها، وذلك في إطار معركة "طوفان الأقصى" المتواصلة في قطاع غزة.

ونشرت سرايا القدس، اليوم الخميس، عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، مشاهد مصوّرة تُظهر لحظة رصد الطائرة أثناء تحليقها في أجواء القطاع، قبل أن يتم استهدافها بطلق ناري من قِبل أحد مقاتليها.

كما أظهر الفيديو عمليات قصف مدفعي نفذها مقاتلو السرايا، استهدفت مواقع لجنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، باستخدام قذائف الهاون.

وفي بيان منفصل، أفادت سرايا القدس بأنها قصفت تجمعًا لقوات الاحتلال شرق بلدة جباليا بصواريخ من نوع 107، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.