رمزي رباح: على السلطة الفلسطينية اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتعزيز الصمود في وجه جرائم الإحتلال والمستوطنين

رام الله - وطن: قال رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطية لتحرير فلسطين ان على السلطة الفلسطينية اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتعزيز الصمود في وجه جرائم الإحتلال والمستوطنين، وذلك خلال زيارته بلدتي بروقين وكفر الديك برفقة وفد من القوى والوطنية في المحافظة وكوادر الجبهه الديمقراطية.

والتقى الديك فعاليات البلدين ومجلسيهما البلدي واستمع الى المعاناة اهالي بروقين وكفر الديك اثر الهجمة المسعورة التي قادها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين ،حيث ارتقي الشهيد نائل سمارة الذي تم اعدامه ميدانيا وعشرات الجرحى على يد الجيش وعصابات المستوطنين التي كانت تتلقي تعليمعاتها من الفاشي بن غفر وسموترش ويوسي دكان مسؤول مجلس مستوطنات الضفة الغربية، والذي اقام خيمة على أراضي بروقين .

واطلع رباح على حجم الدمار والتخريب الذي خلفته اعتداءات الاحتلال وعلى حرق للمنازل والممتلكات ، وعلى المنازل التي حولتها قوات الاحتلال الى مراكز تحقيق ميداني مورست خلالها ابشع اساليب التحقيق ، حيث فقد بعض المعتقلين البصر نتيجة الضرب المبرح كما اطلع على اثار الدمار وحرق المنازل والممتلكات التي حلت على القرية نتيجة الاعتداء والتحريض على القتل والتنكيل على مدار 10 ايام حرم مرضى البلدتين وعلى وجه الخصوص مرضي الكلى من تلقى الرعاية الصحية، الامر الذي فاقم من معاناتهم .

وزار رباح منزل الشهيد نائل سمارة وقدم التعازي باسم اللجنة التنفيذية والجبهة الديمقراطية لذوي الشهيد، مستعرضا سياسات الاحتلال بالقتل والتنكيل والارهارب المنظم ن والذي يعتقد قادة الاحتلال انه اداة للضغط على الناس للرحيل وترك ممتاكلتهم نحيث اكد ان شعبنا متمسك بالبقاء على ارضه ولن يرحل وسوف يفشل كل مخططات الترحيل والتهجير.

‎‎‎‎‎واثناء اللقاء، وضح الرفيق رباح سياسات الاحتلال في ممارسة القتل والقمع ومصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني لصالح سياسات التهجير الممنهجة التي تمارسها حكومة المستوطنين بحماية الجيش ،والتي تم إفشالها على اراضي بروقين وكفرلديك بصمودعم أولا وبتلاحم كافة القوي الشعبية والوطنية، حيث تجلت الوحدة الوطنية في المواجهة الميدانية والتصدي لاعتداءات المستوطنين الذين اجبروا على تفكيك الخيمة التي نصبوها، واشاد رمزي بدور البلبديات والمؤسات التي عملت على تعزيز الصمود عبر الامكانات المتاحة . و شدد على أهمية الوحدة باعتبارها السبيل الانجع في افشال مخططات الاحتلال ، وقال ان نموذج بروقين وكفرالديك في التلاحم الميداني يجب ان يعمم كأحد أهم ادوات المقاومة والمواجهة في التصدي لاعتداءات المستوطنين ، كما أكد أن ما جرى في بروقين وكفرالديك ليس الا نموذجا ل يتوجب تعميمه على كافة بلدات وقرى المحافظة والوطن برمته مشددا على ضرورة اليقضة والحذر والتصدي لكل هذة الاعتداءات.

واستمع رباح الى الاحتياجات الطارئة للبلدين واعدا ان يحملها الى رئيس الحكومة، مؤكدا علىى اهمية تلبية هذة الاحتياجات كأحد أوجة تعزيز صمود الموطنين والتي تمثلت في المطالبة بتوفير سيارة نفايات للبلدين، وسيارة إسعاف ومركز صحي مجهز ، إضافة الى تعويض المواطنين عن الاضرار التي لحقت بهم ، ومعالجة الاضرار في قطاعي الماء والكهرباء واكد على متابعته مع كافة الجهات من اجل تلبية هذة الاحتياجات.