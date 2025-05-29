لابيد يدعو إلى قبول مقترح ويتكوف فوراً.. ويعد نتنياهو بـ"شبكة أمان"

وطن: صرّح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بأنّ على "إسرائيل أن تقبل علناً وعلى الفور، الاقتراح الأميركي الجديد لوقف إطلاق النار، وصفقة إطلاق سراح الأسرى مع حماس".

وفي مؤتمر صحافي، أكّد لابيد وعده السابق بمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "شبكة أمان كاملة" للموافقة على مثل هذه الصفقة حتى لو صوّتت أحزاب الائتلاف اليمينية ضدها.

يأتي ذلك بينما انتقد محلّلون عسكريون إسرائيليون المقترح الأميركي الذي قدّمه المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرين أنّه "يمثّل تهديداً للمكاسب التي حقّقتها "إسرائيل" ميدانياً، كما أنّه "قد يؤدّي إلى تحطيم معنويات الجنود"، بحسب ما نقلته "القناة 14" الإسرائيلية.

ورأى المحلّل العسكري نوعام أمير أنّ "مقترح ويتكوف سيّئ جداً"، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل ستفقد مكاسبها مثل محور موراغ، وستعيد الأوكسجين لحماس من خلال المساعدات الإنسانية التي ستُدخل من دون رقابة". وأضاف: "لم نتحدّث بعد عن الأسرى الخطرين الذين سيُطلق سراحهم".

ولم تُصدر "إسرائيل" بعد موقفاً رسمياً من المخطّط، إلّا أنّ التقديرات تشير إلى أنّه قريب من المخطّط الأصلي الذي اقترحه ويتكوف، والذي تضمّن إطلاق 10 أسرى دفعة واحدة، ما يعني أنّ "تل أبيب" قد لا تمانع المبادرة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

يُذكر أنّ حركة المقاومة الإسلامية - حماس أعلنت، أمس الأربعاء، موافقتها على اقتراح ويتكوف، لوقف إطلاق النار.

وقالت حماس إنّ الاتفاق يقوم على "إطار عام يحقّق وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق".

كما أنّ الاتفاق وبحسب البيان، يتضمّن إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، بضمان الوسطاء".