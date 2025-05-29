استشهاد موظف في بلدية النبطية الفوقا جنوب لبنان بقصف من مسيرة للاحتلال

رام الله - وطن: استُشهد موظف في بلدية النبطية الفوقا في جنوب لبنان، اليوم الخميس، جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفته أثناء قيامه بعمله في منطقة حرش علي الطاهر، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن الموظف، محمود عطوي، كان يستقل دراجة نارية متوجهًا إلى البئر في حرش علي الطاهر لتحويل المياه إلى المنازل، عندما أُطلق عليه صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن "غارة للعدو بمسيرة على حرج علي الطاهر - النبطية الفوقا أدت إلى سقوط شهيد".

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن الشهيد عطوي فقد سابقًا شقيقه مصطفى في قصف إسرائيلي استهدف نفس المنطقة في نهاية التسعينيات.