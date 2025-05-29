«الديمقراطية»: 600 يوم من حرب الإبادة الجماعية، وجيش العدو يغرق أكثر فأكثر في وحل الفشل في القطاع

وطن: لمرور 600 يوم على حرب الإبادة الجماعية لدولة الاحتلال ضد شعبنا ومقاومته الباسلة في قطاع غزة، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن جيش العدو الإسرائيلي يغرق أكثر فأكثر في وحل الفشل في تحقيق أهدافه.

وقالت الجبهة الديمقراطية: لقد «نجح» جيش الاحتلال في الإستقواء على السكان المدنيين، في طول القطاع وعرضه، في محاولة بائسة لفك اللحمة بين المقاومة وأبناء شعبنا في القطاع، معبراً بذلك عن جهل عميق بالطبيعة الكفاحية لشعبنا الفلسطيني، ومدى إصراره على مواصلة المسار النضالي الذي أطلقته مقاومته الباسلة في القطاع، وفي الضفة الغربية (بما فيها القدس).

وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد نجح شعبنا الفلسطيني خلال الـ600 يوم، ومع عظيم تضحياته، إنتشال القضية الوطنية الفلسطينية من عالم الغيب والتغييب والتهميش، ليجعل منها القضية الأولى على جدول أعمال الأمم المتحدة وباقي المؤسسات الدولية، وأحرار العالم في كبرى عواصم الغرب، كما قدم نموذجاً مشرفاً لمفهوم المقاومة الشاملة بكل الوسائل والأساليب، يرفض الهجرة ويقاوم التهجير، وكل المساومات الداعية إلى إستبدال أرض الوطن بحفنة من المساعدات أو خيمة في أرض الاغتراب، وتذويب شخصيته الوطنية، والتخلي عن حقوقه الوطنية في مقدمها حقه في الحرية على أرض وطنه، وتقرير مصيره بنفسه، بعيداً عن كل الضغوطات والمساومات، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.

‎‎‎‎‎‎‎وأكدت الجبهة الديمقراطية: ومع مرور 600 يوم على حرب الإبادة الجماعية علينا العمل الجاد على تنظيم الصف الوطني الفلسطيني عبر حوار وطني شامل، تنتج عنه إستراتيجية وطنية موحدة، تعزز وحدة الشعب في الميدان، وتعزز دور المؤسسة الوطنية، في قيادة النضال الوطني في الوطن والشتات، على قاعدة التشاركية في القرار الوطني، بإعتباره ملزماً لكل مكونات الحالة الوطنية، وتحت راية م. ت. ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا .