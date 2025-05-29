طاهر المصري يكتب لوطن .. بين غياب المشروع وتفكك البُنى

في الواقع الفلسطيني المُعاش، يتكشّف مشهد بالغ التعقيد، لا تقتصر ملامحه على جرائم القوة القائمة بالاحتلال، وعلى رأسها الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والفصل العنصري، بل تتعمق أكثر في تآكل داخلي يضرب بنية الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين.

لم تعد أزمة الواقع الفلسطيني الحالي مجرد حصيلة قمع واستعمار إحلالي مدعوم من أهم قوة في العالم، بل أصبحت أيضاً نتاجاً لتفكك داخلي وانهيار في المؤسسات وغياب البدائل. ما يفاقم من خطورة هذا الواقع ليس فقط تنوع مظاهر الأزمة، بل تفاعلها معاً في حلقة متشابكة من التعطيل والتآكل، من أهم مظاهرها: سلطة بلا شرعية انتخابية، فصائل هجرت فعل التجديد، منظمة تحرير تُستحضر كشعار دون مضمون، وقطاع أهلي يواجه تحديات حقيقية تعيق قدرته على التأثير.

وفي قلب هذا المشهد، يبرز غياب اليسار، الذي كان من المفترض أن يشكّل بوصلته التحررية والاجتماعية، كمؤشر بارز على انهيار متكامل الأركان.

السلطة الفلسطينية، التي كان يُفترض أن تكون أداة منظمة التحرير لإدارة شؤون الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967، تجاوزت دورها المؤقت لتتحول إلى كيان مستقل عن الإطار الوطني الجامع، تمارس الحكم تحت الاحتلال، وتعتمد اعتماداً شبه كلي على التمويل الخارجي، وهو تمويل غالباً ما يكون سياسياً في طبيعته وشروطه. الأخطر أن هذه السلطة تحوّلت من ذراع تنفيذية لمنظمة التحرير إلى بديل عنها، مما أسهم في تقويض مضمون التمثيل الوطني. غير أن السلطة ليست وحدها في دائرة المسؤولية؛ فغياب الفعل الحزبي الجاد، وانكفاء قوى اليسار، سهّل ترسيخ هذا الواقع المختل.

اليسار الفلسطيني، الذي لطالما شكّل ركيزة لمشروع تحرري وعدالة اجتماعية واقتصادية، انتقل من موقع الفاعل إلى موقع المراقب، مكتفياً بمبادرات وبيانات لا تمتلك الأدوات اللازمة للتأثير الحقيقي. لم يعد غياب قوى اليسار مرتبطاً بتراجع تنظيمي فحسب، بل بفقدان متزايد للدور التاريخي والقدرة على إنتاج سردية بديلة أو تمثيل قوى اجتماعية صاعدة.

أما منظمة التحرير، فقد أدى تراجع دورها التمثيلي إلى فراغ سياسي وتفتت في التوافق الوطني، ما أفسح المجال أمام السلطة للانفراد بالقرار في غياب التوازن والمساءلة. ومع تراجع الأطر الحزبية، ظل المجتمع بلا تنظيم سياسي فاعل.

في هذا السياق، يواجه المجتمع المدني الفلسطيني تحديات جدية تحدّ من فعاليته. ففي ظل الضغوط السياسية وتقلّص المساحات الديمقراطية وتداخل العلاقة مع مصادر التمويل الخارجي، بات من الصعب على العديد من مؤسساته القيام بالدور المنشود في التعبئة والمساءلة. وبينما نجحت بعض هذه المؤسسات في تأدية أدوار مهمة في مجالات الخدمة والدفاع عن الحقوق، إلا أن جزءاً منها تحول، بفعل طبيعة البيئة السياسية والتمويلية، إلى أطر نُخبوية تفتقر إلى الارتباط العضوي مع القواعد الاجتماعية، ما يحد من قدرتها على التأثير السياسي والمجتمعي الأوسع. ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل الطاقات الكامنة داخل هذا القطاع، أو التقليل من إمكانية تحوّله إلى فاعل وطني أكثر تأثيراً، إذا ما أُعيد توجيهه ضمن مشروع وطني جامع.

وفي المعادلة المجتمعية الغائبة عن التوازن، لا بد من التوقف أيضاً عند موقع ودور القطاع الخاص الفلسطيني، الذي غالباً ما يتم تجاهله في النقاشات الوطنية. فالقطاع الخاص، رغم ما يواجهه من قيود الاحتلال ومخاطر الاستثمار، يمتلك موارد وخبرات يمكن أن تساهم في تعزيز صمود الناس وبناء اقتصاد مقاوم. إلا أن علاقته بالحقل العام بقيت في أغلبها منفصلة أو محدودة الأثر، ما يستدعي مساءلة جديدة لهذا القطاع حول موقعه من القضايا الوطنية والاجتماعية، وكيفية تفعيله كشريك حقيقي لا مجرد مموّل أو متلقٍّ للتسهيلات.

المشهد لا يوصف بمجرد تعطل في مؤسسات متوازية، بل هو حلقة مغلقة من الإخفاق المتبادل: السلطة تُفرغ المنظمة من مضمونها، فينعدم التمثيل؛ غياب المنظمة يُفكك التوافق الوطني، فتغيب الرؤية المشتركة؛ انكفاء الفصائل يفتح المجال أمام تفرد السلطة؛ تعثر المجتمع المدني يضعف التنظيم الشعبي؛ وانسحاب اليسار يفقد المشروع التحرري توازنه؛ أما حياد القطاع الخاص فيترك المجال الاقتصادي خارج معادلة التأثير الوطني.

كل ذلك تجلّى بوضوح في المواقف الشعبية تجاه جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ففي الوقت الذي شهدت فيه عواصم العالم تظاهرات ضخمة دعماً للفلسطينيين، عجزت القوى الفلسطينية عن تنظيم حراك شعبي يليق بالحدث، ليس فقط بسبب القمع، بل بسبب الانفصال العميق بين المؤسسات السياسية والاجتماعية من جهة، وبين الشارع من جهة أخرى.

غياب الأداء ليس هو الأزمة الوحيدة، بل غياب المشروع الوطني الجامع هو جوهرها. حين تغيب التعددية، وتُختزل التمثيلات، وتتلاشى المعارضة، وتُفرغ مؤسسات المجتمع من محتواها، يغيب الفعل الوطني الجامع وتحضر فلسطين كرمز مشتت، لا كقضية تحرر حيّة.

لا يمكن الرهان على لحظة انفجار كبرى، لكن من الممكن – والضروري – المراكمة على مسار بديل لإعادة بناء الحياة الوطنية الفلسطينية. يشمل هذا المسار إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وشاملة، إحياء الفعل الحزبي وتحرير الشباب واليسار من أسر الجمود، تمكين المجتمع المدني من العودة إلى دوره التعددي والرقابي، وإعادة دمج القطاع الخاص ضمن استراتيجية تنموية ووطنية ترتكز إلى الصمود لا الربح فقط.

هذا المسار يتطلب وعياً جديداً وشجاعة نقدية، تنطلق من الاعتراف بالأخطاء وتؤسس لمرحلة يكون فيها المشروع الوطني خياراً عملياً لا مجرد حنين للماضي.