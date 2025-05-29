لايف للإغاثة والتنمية 32 عاماً من إيواء النازحين ودعم اللاجئين

كتبت تسنيم الريدي: أكدت التقارير الصادرة عن المفوضة السامية للأمم المتحدة الصادرة هذا العام زيادة أعداد النازحين قسراً واللاجئين حول العالم إلى 124,2 مليون شخص، أي1,5 % من سكان العالم، مؤكدة أن فلسطين وأفغانستان والكونغو وسوريا واليمن وفنزويلا ستشهد ارتفاعاً في حالات النزوح جراء الحروب والكوارث البيئية وانعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي!

"لايف" تدعم النازحين واللاجئين في 5 قارات

ولمواجهة هذه الكارثة يؤكد "خليل مايك" رئيس قسم التطوير بمؤسسة لايف للإغاثة والتنمية Life For Relief And Development والتي حصدت هذا العام جائزة الشراكة الأكثر تأثيراً وفعالية عن مشروع مخيمات الإيواء في قطاع غزة أن المؤسسة عملت بجهد ملموس على الأرض منذ عام 1994 لدعم النازحين من خلال توفير الإيواء والمساعدات الإغاثية العاجلة والماء والطعام وتوفير المستلزمات الطبية، وكانت البداية عقب حرب العراق واليمن والبوسنة، والذي استمر الدعم فيهم حتى اليوم!

ثم توسع الدعم ليشمل المتضررين من زلزال الجزائر وتونس في نفس العام والذي استمرت آثاره لأكثر من عامين! إلى جانب زلزال تركيا والتي عملت لايف على دعم النازحين فيها لأكثر من خمسة أعوام وذلك للعمل على توفير الاستقرار الكامل والأمان.

وفي العام 1995 وحتى 2000 عملت على تقديم الدعم للنازحين في بنغلاديش بسبب الفيضانات، وللاجئين بسبب الحروب في كشمير والشيشان وكوسوفو وسيراليون.

استمرار دعم النازحين ... حتى الاستقرار!

وعن جهود فرق الإغاثة التي تعمل بالتوازي أضاف قائلاً: "في عام 2001 بدأت "لايف" عملها لدعم النازحين المدنيين من الحرب في غزة وأفغانستان بجهود مكثفة، إلى جانب من كانوا يعانون بسبب الزلال في باكستان والجزائر من خلال توفير الخيام عالية الجودة وقوية الصنع.

وخلال العام2004 وحتى 2010 توسع نشاطها الإغاثي لدعم النازحين بسبب إعصار تسونامي والولايات المتحدة، ثم حرب لبنان وزلزال أندونيسيا وهايتي، وحرب غزة، وامتد الدعم حتى 2016 حيث تواجدت "لايف" في قلب سوريا وليبيا واليمن وميانمار والفلبين لدعم النازحين واللاجئين منهم للدول المجاورة عقب الحروب.

هذا إلى جانب دعم النازحين في الصومال وكينيا وغانا ومالي والسنغال بسبب الجفاف الذي ضرب أفريقيا في 2017، والناجين في بورتاريكو من الاعصار، بالتزامن مع دعم نازحي الروهينغا.

الاستعدادية والتخطيط ... جهود متوازية!

وعن جهود "لايف" خلال جائحة كورونا وما بعدها يقول مايك: "ضربت الفيضانات بلاد عدة في قارات مختلفة، أثبتت خلالها "لايف" الاستعدادية والتخطيط، حيث عملت على دعم النازحين في افريقيا في: مالي والسنغال واوغندا وجامبيا وساحل العاج ونيجيريا، وفي آسيا كثفت جهودها في أفغانستان، وبنغلاديش وباكستان وسيريلانكا، وفي أوروبا عملت على دعم النازحين عقب حرب أوكرانيا في العام 2022 والفيضانات في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي العام 2023 وإلى جانب استمرار دعم النازحين في الدول السابقة، بدأت "لايف" في دعم النازحين في غزة ولبنان وفي السودان، ومن لجئوا إلى الدول المجاورة والذين كانوا من النساء والشيوخ والأطفال، إلى جانب متضرري الجفاف في أثيوبيا وصومالي لاند وزامبيا ولبيبا، وكذلك عقب زلزال المغرب ونيبال، والحرب في ميانمار.

تعليم الأطفال ودعم الأيتام في مخيمات النازحين!

ومن الجدير بالذكر أن "لايف" عملت على تجاوز الإغاثة الطارئة للنازحين وارتفع سقف طموحها وبدعم المانحين وبالتكاتف مع الشركاء على توفير بيئة آمنه لتعليم الصغار في مخيمات الإيواء التي بنتها، وظهر ذلك جلياً في سوريا، واليمن، والعراق وغزة.

هذا إلى جانب مشروع " من الخيام إلى البيوت" والذي كان في الشمال السوري، حيث قامت "لايف" بالتعاون مع الشركاء على حماية النازحين من الموت برداً وذلك ببناء قرى لايف حيث استهدف المشروع بناء 50 ألف قرية سكنية.

مخيمات "لايف" عززت التضامن العالمي من أجل غزة!

ويؤكد د.عبد الوهاب علاونة المدير الإقليمي لمكتبي فلسطين والأردن أنه رغم التحديات الاستثنائية في غزة، وخطورة العمل في مناطق القصف المستمر، وتقييد حركة عمال الإغاثة، وانقطاع الاتصالات، خاطرت فرقهم بحياتها للوصول إلى النازحين، وقد دُعم المشروع بشراكات فعّالة، ودعم من المانحين.

وأضاف قائلاً: " أنشأت مبادرة "لايف" الإنسانية ملاجئ جماعية تطورت إلى مراكز إغاثة تقدم خدمات حيوية مثل الغذاء والصرف الصحي والرعاية الطبية، ورغم التحديات الجسيمة عملت فرق المؤسسة في غزة والضفة الغربية ومكاتب الأردن وتركيا وعبر مصر على تقديم المساعدات الطارئة، والتي عززت التضامن العالمي، محوّلةً الملاجئ إلى رموز فاعلة للأمل والتعافي لنازحي غزة.

خيام.. حفظت حياة النازحين من الموت احتراقاً!

ويضيف: "مشروع الخيام الذي ينفذه فريق "لايف" يهدف إلى توفير مأوى آمن ومريح للمتضررين، حيث تتميز الخيام بموادها عالية الجودة والمتينة حيث تم تصنيعها من مادة PVC مما يجعلها مقاومة للحرارة، والرطوبة، والبرد، والمطر.

وبفضل استخدام مادة الفلين للتبريد، توفر الخيام بيئة داخلية مريحة ومنعشة للسكان، وتأتي الخيام بتصميم سهل الفك والتركيب، مع غطاء خارجي مقاوم للحرائق وطبقة داخلية عازلة للرطوبة، وتتميز بخاصية الخصوصية الكاملة".