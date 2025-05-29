الاحتلال يفجر منزل الشهيد جعفر منى في مدينة نابلس

وطن: فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلا في مدينة نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مع منتصف الليل، مدينة نابلس وحاصرت إحدى العمارات السكنية في حي السلام غرب المدينة، وأجبرت سكانها على الخروج إلى العراء، تمهيدا لهدم شقة الشهيد جعفر منى.

وفي وقت لاحق أجبرت قوات الاحتلال عددا كبيرا من سكان الشقق والمنازل في المنطقة القريبة على إخلائها، وزرعت المتفجرات في منزل منى وفجرته.

وكان منى قد استشهد في الثامن عشر من شهر آب من العام الماضي 2024.

ويعتبر الاحتلال الشهيد جعفر مسؤولا عن تنفيذ عملية تل أبيب في أغسطس/آب 2024.