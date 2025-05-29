مستوطنون يقتحمون على مدخل اللبن الشرقية ويغلقونه

وطن: اقتجم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، وقاموا بإغلاقه.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المدخل الرئيسي (الشرقي) للقرية بحماية من جنود الاحتلال، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية، والرقص بأعلام الاحتلال، فيما قام جنود الاحتلال بإغلاق البوابة الحديدية المنصوبة على المدخل، ونصبوا حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي الفرعي، ما أعاق دخول وخروج المواطنين من وإلى القرية.

يُشار إلى أن قرية اللبن الشرقية تتعرض في الآونة الأخيرة لهجمة من المستوطنين، الذين تظاهروا على مدخلها قبل يومين وأغلقوا منافذها وهاجموا منازل ومركبات المواطنين.