يقترح المخطط وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما .. مقترح ويتكوف الجديد ينص على إطلاق سراح 9 أسرى إسرائيليين

وطن: قدم الوسيط الأميركي بريت ويتكوف، مقترحا جديدا إلى كل من إسرائيل وحركة حماس، يتضمن آلية لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار، في محاولة جديدة لكسر الجمود الذي يخيم على مفاوضات التهدئة، على ما أفادت القناة 12 العبرية ، اليوم الخميس.

ووفقا لمصادر مطلعة، ينص المقترح على إطلاق سراح 9 أسرى أحياء لدى حماس و 18 جثة لأسرى قضوا خلال احتجازهم. ويتم تنفيذ الصفقة على مرحلتين خلال أسبوع.

ويقترح المخطط وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يتم خلاله إجراء مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي القتال.

وفي حال فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال هذه الفترة، يحق لإسرائيل استئناف العمليات العسكرية، أو مواصلة المفاوضات مقابل الإفراج عن أسرى إضافيين.

ويتضمن المقترح أيضا عودة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن بإشراف الأمم المتحدة، وليس عبر الشركات الخاصة، كما كان معمولا به في الفترة الماضية.

كما ينص على انسحاب جيش الاحتلال من المناطق التي سيطر عليها خلال عملية "القوة والسيف"، في إشارة إلى مناطق محددة داخل قطاع غزة احتلتها القوات منذ بداية العمليات البرية.

حتى الآن، لم يصدر رد رسمي عن حركة حماس بخصوص المقترح، إلا أن مصادر قريبة من الحركة تشير إلى أنها تدرس تفاصيل الخطة، مع تمسكها بموقفها المعلن سابقا بضرورة وقف دائم لإطلاق النار، وخروج الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، وضمانات بعدم تكرار العدوان.