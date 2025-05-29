الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من سيريس والجديدة في جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس ثلاثة مواطنين من قريتي الجديدة وسيريس جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية ان قوات خاصة حاصرت منزلاً في بلدة سيريس، وطلبت من فيه بتسليم انفسهم، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى البلدة، حيث اعتقلت الشقيقين قسام وأحمد مأمون نجم من داخل المنزل المحاصر .

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجديدة جنوب جنين وداهمت منزلاً وفتشته واعتقلت أحمد فالح أبو سمره.

ويكثف الاحتلال اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين في الآونة الأخيرة ويشن حملات مداهمة واعتقالات واسعة .