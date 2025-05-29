الطقس: أجواء غائمة جزئيا ومعتدلة

رام الله - وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف بوجه عام لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت صافيا بوجه عام حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤيا الافقية في ساعات الليل وفي ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب والغيوم الملامسة.