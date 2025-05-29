"أكسيوس": البيت الأبيض يعتقد أنه على بعد خطوات من اتفاق قد ينهي الحرب في غزة

وطن: فادت تقارير إعلامية اليوم الخميس، بأن البيت الأبيض يعتقد أنه على بعد خطوات من التوصل إلى اتفاق قد يؤدي في النهاية إلى إنهاء الحرب في غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر قولها، إن البيت الأبيض متفائل بإمكانية نجاح مبادرة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الجديدة في سد الفجوات بين إسرائيل وحماس.

وأضافت المصادر أن البيت الأبيض يعتقد أنه على بعد خطوات من التوصل إلى اتفاق قد يؤدي في النهاية إلى اتفاق خلال أيام لإنهاء الحرب في غزة إذا تحركت كل من إسرائيل وحماس قليلا.

يأتي ذلك، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إن الادارة الأمريكية تبلي بلاء حسنا بشأن غزة وأنه يتعين على الأطراف أن توافق على الوثيقة التي قدمها الوسيط ستيف ويتكوف.

وأعرب ترامب في تصريحات سابقة مطلع هذا الأسبوع عن اعتقاده بأن أخبارا سارة قادمة مع حركة حماس بشأن غزة.