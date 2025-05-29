استطلاع: أغلبية "إسرائيلية" تشكك في تحقيق النصر وتؤيد صفقة لإنهاء الحرب

وطن: كشف استطلاع حديث أجرته قناة "كان 11" عن تحول كبير في الرأي العام الإسرائيلي تجاه الحرب على غزة، لعل أبرزها مسألة تحقيق النصر على كتائب القسام وفصائل المقاومة لها في القطاع.

وعبرت أغلبية "إسرائيلية" عن تشكيكها بقرب "تحقيق النصر"، بينما أظهرت نسبة كبيرة تأييدا لصفقة شاملة لإنهاء الصراع، حتى لو تضمنت تنازلات كبيرة.

وأجمع 62% من "الإسرائيليين" على ضرورة إنهاء الحرب وأنهم لا يعتقدون أن إسرائيل ستحقق النصر في الحرب.

وقال 53% من المستطلعة أراؤهم أنهم يؤيدون الموافقة على صفقة كاملة مع حركة "حماس" تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، ووقفا كاملا للأعمال القتالية، وانسحابا للجيش من جميع مناطق قطاع غزة، وإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وأظهر الاستطلاع أن 19% فقط يرون أن إسرائيل "قريبة من النصر"، وهو موقف يتبناه بشكل أساسي اليمين والمتدينون.

وقال الاستطلاع أن 84% من ناخبي المعارضة و73% من العلمانيين يعتقدون أن إسرائيل لن تنتصر في الحرب.

في المقابل، لا يزال جزء من اليمين والمتدينين متمسكا بخطاب "الحرب حتى النهاية"، لكنهم يشكلون أقلية، بحسب الاستطلاع.

وذكرت مصادر إسرائيلية ودولية أن الأيام المقبلة ستكون "حاسمة" بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مشيرة إلى إن "الاتفاق قد يُوقّع غدًا إذا أبدت إسرائيل مرونة في ما يتعلق بإنهاء الحرب"، معتبرة أن ما يجري يمثل "تطورًا"، لكنه "ليس اختراقًا بعد".