بالفيديو.. مندوب فلسطين ينفجر بالبكاء في مجلس الأمن

وطن: انفجر مندوب فلسطين في الأمم المتحدة بالبكاء خلال اجتماع مجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، وذلك خلال حديثه عن الفظائع وجرائم الاحتلال غير المسبوقة بتاريخ البشرية بحق أهل غزة.

وقال منصور "صور الأمهات وهن يحضن اجساد أطفالهن الساكنة.. يمسحن على رؤسهم.. يتحدثن إليهم .. ويعتذرن لهم.. هذه صور لا تحتمل.. لدي اطفال وأعلم ماذا يعني الأحفاد لعائلاتهم وأن نرى هذا الوضع يفرض على الفلسطينيين دون أن يكون لدينا قلوب تتحرك لفعل شيء .. هذا يفوق قدرة البشر على التحمل"، مشيرا إلى أن أكثر من 14 مليون فلسطيني في العالم يعانون.

واضاف "النار والجوع يلتهمان أطفال فلسطين.. لا نريد أن يعيش اطفالنا هذه المأساة وهذه الوحشية من قبل من يقولون انهم يحاربون الهمجية".