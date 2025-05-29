تشيلي تسحب ملحقيْها العسكرييْن من "إسرائيل" وتوقعات بقطع العلاقات

وطن: قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن رئيس تشيلي غابرييل بوريك وجّه بسحب الملحقيْن العسكرييْن لبلاده من إسرائيل، في خطوة رحبت بها فلسطين، ودعت الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو تشيلي.

وقالت الخارجية التشيلية على موقعها الإلكتروني إن سفارتها أبلغت سلطات الاحتلال سحب الملحقيْن العسكرييْن اللذين كانا يؤديان مهامهما في بعثتنا في تل أبيب.

وأرجعت القرار إلى "الحالة الإنسانية البالغة الخطورة التي يعيشها السكان الفلسطينيون في قطاع غزة نتيجة العملية العسكرية غير المتناسبة والعشوائية" لجيش الاحتلال .

كما أرجعته إلى العقبات المستمرة التي تحول دون السماح بدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

ودعت تشيلي إسرائيل إلى وقف حربها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

ووفق يديعوت أحرونوت، كان لدى تشيلي 3 ملحقين عسكريين للبحرية والبر وسلاح الجو، لكن أحدهم سُحب قبل أشهر، أما الآن فقد تم سحب الاثنين المتبقيين نهائيا.

وقبيل خطاب بوريك السنوي للأمة الأحد المقبل قدرت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن هناك احتمالا كبيرا أن يعلن الرئيس قطع العلاقات تماما مع إسرائيل، حسب الصحيفة.

ووصفت الصحيفة هذه الخطوة بأنها تصعيد جديد في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ اندلاع حرب غزة، والاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.