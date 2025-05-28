الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من بلدة زيتا شمال طولكرم، عقب اقتحام واسع استمر قرابة 24 ساعة، تخلله عدوان متواصل وممارسات تنكيل بحق السكان.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين، واعتقلت كلًا من: مفيد رضوان (60 عامًا)، ونجله محمد (25 عامًا)، إلى جانب عبد الرازق أبو شرقية (22 عامًا)، ومحمد طايع (22 عامًا)، ويزن عنبوسي (18 عامًا).

وشهدت بلدة "زيتا" خلال الاقتحام انتشارًا كثيفًا للجنود في الأحياء السكنية، ونصب حواجز عسكرية عند المفارق والطرق الرئيسية، رافقه عرقلة لحركة السكان، واحتجاز عدد من الشبان وتفتيشهم ميدانيًا، والتدقيق في هوياتهم.