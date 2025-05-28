"إبداع المعلّم" يواصل احتضان الأطفال في منطقة العطّار

وطن: وسط أجواء من الأمل ، يواصل ملتقى إبداع المعلم في منطقة العطّار – مواصي خان يونس – تنفيذ أنشطة الدعم النفسي والتعليم لنحو 200 طفل نازح، ضمن برنامج يومي متكامل يسعى إلى التخفيف من آثار الحرب على الأطفال، ومساعدتهم على استعادة الشعور بالأمان والانتماء.

وشهد اليوم سلسلة من جلسات الدعم النفسي الجماعي التي أدارها فريق مختص، وهدفت إلى تعزيز التكيف والتفريغ الانفعالي للأطفال، إلى جانب حصص التوجيه والإرشاد التي ركّزت على بناء السلوك الإيجابي وتعزيز المهارات الحياتية.

كما تواصل تقديم الحصص الدراسية في المواد الأساسية (اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية)، لضمان استمرار العملية التعليمية وتعويض ما فات الأطفال خلال فترة النزوح.

ويأتي هذا الجهد بإشراف من طاقم تربوي ونفسي متطوع، يعمل بروح عالية رغم التحديات، مؤمنًا بأن التعليم والدعم النفسي حق أساسي لكل طفل، وخاصة في أوقات الحروب والأزمات.