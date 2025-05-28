ترامب: حذّرت نتنياهو من التحرك ضد إيران

وطن: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تحذيره لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من أي تحرك ضد إيران، مشيراً إلى أنّه أبلغه أن "هذا ليس مناسباً".

وأكّد ترامب، إبلاغه نتنياهو بالقرب من التوصل إلى اتفاق، قائلاً: "قريبون من التوصل إلى حل بشأن إيران".

وأشار ترامب إلى أنّ المحادثات مع إيران جيّدة، مضيفاً: "إيران تريد إبرام اتفاقية وربما يتم التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع قليلة".

وتخوض الولايات المتحدة الأميركية محادثات غير مباشرة مع إيران بوساطة عُمانية، ومن المرتقب أنّ يتم تحديد موعد الجولة السادسة من المحادثات في الأيام المقبلة، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي في وقتٍ سابق اليوم.

ويأتي التحذير الأميركي لنتنياهو بعد تهديدات إسرائيلية بشن ضربة ضد إيران تتداولها مواقع وصحف أميركية، مثل شبكة "سي إن إن"، موقع "أكسيوس" وصحيفة "نيويورك تايمز".