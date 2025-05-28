مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في المغير شرق رام الله

وطن: أحرق مستوطنون مساء اليوم الأربعاء، أراضي لمواطنين في قرية المغير شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين، جددت إشعال النار في أراضي مزروعة بالقمح في "سهل الرفيد" بقرية المغير، بعد تمكن مواطنين من إخمادها في وقت سابق.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن المستوطنين يواصلون سياسة إحراق المحاصيل الزراعية في القرية، حيث يعمدون إلى إشعال النار فيها في الصباح وفي المساء بشكل يومي، إلى جانب مهاجمة المزارعين والحصادين خلال عملهم في تلك الأراضي.