أطباء بلا حدود: خيام النازحين تضاعفت 3 مرات بخانيونس خلال اسبوع

وطن: أكدت منسقة الطوارئ بمنظمة أطباء بلا حدود في غزة أموند بازرول، أن عدد خيام النازحين في خانيونس جنوب قطاع غزة، تضاعف 3 مرات خلال أسبوع، جاء إبادة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "بازرول"، إن المرضى الذي يخضعون للعلاج في منظمة أطباء بلا حدود يأتون كنتاج لعمليات القصف.

وشددت أن الأطفال القادمين للمراكز الصحية مصابون بسوء التغذية بشكل واضح، مؤكدةً أن قلة الغذاء تؤثر بشكل كبير على المصابين وقدرتهم على التعافي.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 600 على التوالي، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر بحق العائلات الفلسطينية والنازحين.

وتغلق سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة منذ الثاني من مارس/ أذار الماضي، وتمنع إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما فاقم حالات سوء التغذية وتسبب بمجاعة عارمة بين صفوف المواطنين.