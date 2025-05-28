6 شهداء جراء استهداف الاحتلال مواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات في رفح

وطن: استُشهد 6 مواطنين، وأصيب 15 آخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز توزيع المساعدات شمال مدينة رفح.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال فتح نيران أسلحته الرشاشة والقذائف صوب المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى أحد المراكز لتوزيع المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 6 منهم وهم: كفاح عودة السواركة، ومحمد عماد عبد الهادي، وخليل أشرف موسى، وأشرف أنور خليل موسى، وخليل أنور خليل أبو موسى، وزهير زويد محمد الشاعر.