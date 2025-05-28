"الجريمة المخفية".. كيف أصبحنا جميعاً شركاء في تجويع غزة؟

كتب: د. رمزي منصور

في الوقت الذي يستيقظ فيه العالم على رائحة القهوة ودفء الروتين الصباحي، هناك أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة يستفيقون على ألم الجوع والعطش، وسط حربٍ لم تترك للمدنيين خياراً سوى النجاة أو الفناء. تقول الأمم المتحدة إن الوضع في غزة فاق كل التوقعات، حيث وصل عدد من يعانون من الجوع الكارثي إلى مستويات غير مسبوقة عالميًا.

في بداية كانون الثاني قال الاقتصادي الأول في برنامج الغذاء العالمي، عريف حسين، إن 80% من إجمالي الأشخاص في العالم الذين يعيشون جوعاً كارثياً، يعيشون في غزة. حسب قوله هو لم يشاهد في أي يوم "شيئاً كهذا، شيئاً يشبه ما يحدث في غزة وبهذه السرعة".

ما يجري في القطاع اليوم لا يندرج ضمن الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية العابرة، بل هو سياسة تجويع ممنهجة، تُنفذ ضمن مساحة جغرافية مغلقة تمنع سكانها من الخروج بحثاً عن الغذاء أو الدواء أو حتى الأمان. ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن مستوى انعدام الأمن الغذائي في غزة لم يُسجل له مثيل من قبل، سواء من حيث عدد المتضررين أو سرعة تفاقم الأزمة.

تشير بيانات منظمات الإغاثة إلى أن أكثر من 870 ألف شخص في غزة يعانون من الجوع الحاد وسوء التغذية، فيما يعيش ما يزيد عن مليون ونصف في حالة طوارئ إنسانية مستمرة. وإذا لم يتغير الوضع حتى منتصف يوليو 2025، فإن غالبية سكان غزة مهددون بانعدام الغذاء الكامل، فيما يمكن وصفه بـ"التجويع الجماعي لبني البشر"، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن.

التجويع، وفقاً لجميع الأعراف الدولية والقانون الإنساني، يُعد جريمة حرب. وهو لا يهدد فقط بقاء المدنيين، بل يقوض أساس الأخلاق العالمية، ويُفقد منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات الإغاثة شرعية وجودها إن لم تتحرك الآن.

الانتهاكات لا تقتصر على المدنيين فقط، بل تطال كذلك الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث يواجهون الجوع والإهمال الطبي في ظروف تفتقر لأبسط معايير الإنسانية.

القيادة الحالية في إسرائيل تجعل الجميع شركاء في هذا التجويع، حيث يموت الناس بسبب الجوع والعطش، ويقتلون بعضهم البعض من أجل قطعة خبز، وأنهم يأكلون أعلاف الطيور ويشربون المياه الملوثة، لا يكفي كل هذا بل أن المؤسسات الدولية والإغاثية يٌقتلون أثناء عملهم الإنساني والأخلاقي في غزة.

أما الموقف الدولي، فيبدو في بعض ملامحه أقرب إلى الشراكة الصامتة. ففي وقت تُرتكب فيه المجازر وتُمارس سياسة الإبادة الجماعية، يعيش العالم تفاصيله اليومية بهدوء: يناقش نوع القهوة الأفضل، عندما يفكر العرب والمسلمين بمائدة العيد والخروج لقضاء وقت ممتع، يكونوا شركاء في التجويع، ويحتفل العالم بينما يموت الآخرون جوعًا. هذا التجاهل، أو الانشغال الساخر، يضع العالم أمام سؤال أخلاقي صارخ: هل أصبح التجويع سياسة يمكن تمريرها في صمت؟

لذلك، ليس من حق الجميع يسأل لماذا ندين "إسرائيل" على فعل كل هذه المجازر في محكمة العدل الدولية والمؤسسات الحقوقية، لأن الأعمال التي تحدث الآن هي أعمال غير أخلاقية بشكل واضح، الأمر لا يتعلق بالخلاف السياسي بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة، بل بحقيقة لا يمكن إنكارها: المدني لا يُعاقب بالجوع أو القصف. الجوع سلاح غير مشروع، لا يميز بين طفل وشيخ، ولا بين امرأة ومقاتل، ويقوض كل ادعاءات الحروب.

من هنا، فإن كل من يدّعي الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان مُطالب اليوم، قبل الغد، بأن يتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في غزة، جراء الحرب الشرسة التي لم تفرق بين الحجر والبشر وتمارس جميع سياسات التعذيب والتجويع المستمر، ليس فقط لحماية أرواح المدنيين، بل لحماية ما تبقى من إنسانية العالم.