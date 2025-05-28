الحوثي: "إسرائيل" في ضعف بعد توقف العدوان الأميركي.. وعملياتنا ستتصاعد حتى توقف العدوان على غزة

وطن: قال قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء، إنّ "العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء يأتي في سياق الاستهداف لأمتنا والهادف إلى الضغط على موقف شعبنا في نصرة الشعب الفلسطيني".

ورأى الحوثي أنّه" قد يكون من أهداف العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء إعاقة نقل الحجاج"، مضيفاً: "الترميم المتكرر لمطار صنعاء سوف يستمر بالمقدار الضروري الذي يتيح استمرارية عمله".

وأشار الحوثي، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يحاول استعادة الردع من خلال العدوان المتكرر على المنشآت المدنية في بلدنا.

وأكّد أنّه مهما كان حجم العدوان الإسرائيلي ومهما تكرر فلن يؤثر إطلاقاً على موقف الشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنّ "العدو الإسرائيلي بقي في موقف ضعيف عقب توقف العدوان الأميركي نتيجة فشله".

وأضاف أنّ الإسرائيلي أراد التفرد بالشعب الفلسطيني دون أن يكون هناك رد فعل من أي بلد مسلم، مشيراً إلى أنّه "كلما استمر في إجرامه ضد الفلسطينين فالمسؤولية على الأمة الإسلامية أكبر".

وأكد أنّ اليمن يسعى لموقف أقوى إلى جانب الشعب الفلسطيني في معاناته التي لم يسبق لها مثيل، مشدداً على أنّ "استمرار الإبادة يدفعنا من واجب المسؤولية الإيمانية والأخلاقية والإنسانية إلى تصعيد عملياتنا العسكرية".

وكانت قد شنّت الطائرات الإسرائيلية، الأربعاء، غارات على مطار صنعاء الدولي، مستهدفةً مبنى الجمارك وطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية.