الشرطة توضح لوطن تفاصيل قضية التزوير في إحدى مؤسسات الإقراض الصغير.. واستهجان شعبي من موقف الاتحاد الفلسطيني للإقراض من قضية التزوير وتبسيطها

رام الله – وطن: كشفت الشرطة، اليوم الأربعاء لوطن تفاصيل جديدة حول ملابسات قضية تزوير عدد من القروض في إحدى مؤسسات الإقراض الربحية في نابلس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، لوطن ان الشرطة ومن خلال "انتربول فلسطين" وبقرار من النيابة العامة، باشرت بمتابعة المشتبه بها الرئيسية في قضية تزوير 35 قرض من احدى مؤسسات الإقراض والتي لاذت بالفرار خارج الوطن.

ولفت ارزيقات ان المشتبه بها استولت على مبالغ مالية تزيد عن 130 ألف دولار.

وأكد ارزيقات ان هذه القضية غير مسبوقة، وقد كشفتها المباحث العامة في شرطة نابلس وهي تقوم بعمليات بحث وتحري موسعة، حول القضية للوقوف على كل تفاصيلها والتي قد تكشف عن تفاصيل أخرى وملابسات جديدة، حيث لا يزال التحقيق جار.

وحول خطورة هذه القضية وتداعياتها، ناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة التدقيق في أي معاملة مالية يمكن ان يتقدموا بها او يطلب منهم ذلك، محذرا من انتشار موضوع الاحتيال المالي الالكتروني من خلال اتصالات ترد المواطنين من مؤسسات او بنوك، يطلبون منهم معلومات شخصية.

وشدد ارزيقات على ضرورة عدم إفصاح المواطنين عن معلوماتهم سواء رقم الهوية، او رقم البطاقة البنكية او الحساب البنكي، والرقم السري.

واكد ان ما جرى قضية غير مسبوقة، حين تقوم مواطنة بتزوير 35 قرض والاستيلاء على المبالغ المالية الكبيرة والخروج لخارج الوطن امر خطير وله تداعيات على المواطن.

ولفت ارزيقات ان لدى الشرطة موقوف على خلفية القضية وهو موظف في مؤسسة الاقراض بينما المشتبه بها والتي هربت ليست موظفة، وقد جرى التساهل معها.

هذه القضية حازت على اهتمام الرأي العام والمواطنين، ليس كونها قضية غير مسبوقة فقط وتتعلق بالنصب على المواطنين، بل كذلك اثارت أسئلة حول دور مؤسسات الإقراض ومدى الرقابة عليها، وكيفية حدوث هذه العملية في مؤسسة يفترض ان يكون لديها رقابة ومتابعة، وسط خشية من تكرار ما جرى في مؤسسات أخرى تعمل في نفس المجال.

وما أثار سخط المواطنين، تعقيب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض أنور الجيوسي، الذي قلل من خطورة وأهمية ما جرى الكشف عنه، ووصفه بالحدث التشغيلي البسيط.

وكان لافتا محاولة الاتحاد احتواء القضية والتعتيم عليها من خلال التصريح عبر وسائل الاعلام والادعاء انه جرى حل كافة الإشكاليات المتعلقة بالقضية، علما ان الشرطة اكدت لوطن ان التحقيق لا يزال جار، وإنه قد يتسع ويكشف عن تفاصيل وحيثيات أخرى.

وكان المستغرب انتقاد الاتحاد ورئيس مجلس الإدارة لتداول المواطنين للخبر وانتشاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مجددا وصفه بالبسيط، دون إدراك لخطورة ما جرى، وحق المواطن بالاستياء والشعور بالقلق وعدم الأمان.

وما اثار حنق المواطنين هو دعوة الاتحاد لهم بتوخي الحذر في تناول هكذا أخبار لما لها أثر على شركات الإقراض وعلى الاقتصاد، وذلك على حساب قلقهم وخشيتهم مما جرى، واحتمالية تعرضهم لأمر مشابه، في مؤسسات يفترض ان يكون لديها رقابة وضبط.



وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس، وعقب كشف الشرطة عن القضية، ردود فعل غاضبة من المواطنين، كان معظمها مطالبات بضرورة متابعة مؤسسات الإقراض الصغير واخضاعها للرقابة ومتابعة عملها، بينما اتهمها مواطنون بالعمل على افقار المواطنين واستغلال حاجتهم باسم التنمية، خاصة مع تقاضيها فوائد عالية جدا تصل الى 14 %.

وهاجم مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي هذه المؤسسات وقالوا انها تعمل دون رقيب او حسيب، وأحيانا كثيرا تبتز المواطنين وتحديدا النساء بالشيكات التي لديها، بينما قال مواطنون ان ما يهم مؤسسات الإقراض الصغير هو التعتيم على القضية وعدم اثارتها إعلاميا وعدم معرفة الناس بها وليس أموال الناس وحقوقهم.

وانهالت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي ردا على بيان وتصريح الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض الذي قال انه ما جرى حادث تشغيلي بسيط، حيث قال احد المواطنين "كيف يعني خراب البيوت وبسيط .. قسما بالله ما خرب بيتنا الا يوم تعاملنا مع المؤسسات"، بينما قال آخر "حدث بلا حرج كيف لو كان مش بسيط بسرق المؤسسة واللي حواليها".

وقال مواطن تعليقا على الاتحاد "عشان يطمنوا الناس وما تتأثر مؤسسات قروض" في حين عقب آخر "تم الترقيع بنجاح شوفولكم اشي تاني انشغلوا فيه"، في حين قال مواطن ثالث "طيب كيف صار القروض موقوفه من سلطة النقد من بداية الحرب يعني مخالفة تعليمات سلطة النقد وتزوير بأوراق رسميه ونصب واحتيال على 35مواطن ... كيف بسيطة".