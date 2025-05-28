"حماس" تعلن التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأميركي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

وطن: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تبذل جهودًا كبيرة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدة التوصل إلى اتفاق على إطار عام مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح بيان صادر عن الحركة أن الاتفاق مع ويتكوف يتضمن انسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، إضافة إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون غزة فور الإعلان عن الاتفاق.

كما يشمل الاتفاق إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين، إضافة إلى عدد من جثث الجنود المحتجزين لدى المقاومة، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت الحركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، بما يسهم في إنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب المتواصلة.