الاحتلال يهدم منزلا في بيت حنينا ويشرد عائلة من خمسة أفراد

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة وشردت ساكنيه.

وقال صاحب المنزل نور طوطح، إنه بنى منزلا في أرضه بمساحة 80 مترا مربعا قبل خمس سنوات ويقطن فيه هو وعائلته المكونة من خمسة أفراد، وقد تفاجأ بحضور قوات الاحتلال الإسرائيلي لهدم المنزل دون صدور قرار بذلك.

وأضاف، وصل إلي إخطار بالبناء دون ترخيص وبدأت بالإجراءات القانونية لتصويب وضع منزلي، ولكن الاحتلال حضر بشكل مفاجئ صباحا وشرع بهدمه.