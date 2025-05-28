افتتاح ملتقى الزوايدة التعليمي – جمعية مركز إبداع المعلم تقدم خدمات تعليمية ونفسية لـ320 طالبًا وطالبة

الزوايدة – وطن: افتتحت جمعية مركز إبداع المعلم ملتقى الزوايدة التعليمي، الذي يستهدف تقديم خدمات تعليمية ونفسية متكاملة لـ 320 طالبًا وطالبة من الصف الأول حتى الصف التاسع الأساسي، وذلك ضمن جهود الجمعية في الاستجابة لاحتياجات الأطفال التعليمية والنفسية في قطاع غزة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعليم النوعي من خلال تقديم دروس دعم وتقوية في المواد الدراسية الأساسية وتعويض الفاقد التعليمي، إلى جانب جلسات دعم نفسي فردي وجماعي ينفذها مختصون نفسيون، بهدف التخفيف من آثار الأزمات وتعزيز قدرة الطلبة على التكيّف والصمود.

وقالت مجدولين التلباتي منسقة جمعية مركز ابداع المعلم بقطاع غزة إن ملتقى الزوايدة يأتي استكمالًا لرؤية الجمعية في توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة للأطفال، تجمع بين تنمية المهارات الأكاديمية وتعزيز الرفاه النفسي، خاصة في المناطق التي تعاني من تهميش أو تأثر مباشر بالأوضاع الطارئة.

وأشاد أهالي المنطقة بهذه الخطوة، مؤكدين على أهمية مثل هذه المبادرات في التخفيف عن كاهل الأسر، وإعادة الأمل للأطفال في استمرارية التعلم في ظل الظروف الصعبة.

ويستمر الملتقى في تقديم خدماته بشكل يومي، وفق برامج تعليمية ونفسية تراعي احتياجات الفئات العمرية المختلفة، وبمشاركة طاقم من المعلمين والمختصين ذوي الخبرة في العمل مع الأطفال.