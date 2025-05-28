كارثة صحية وشيكة في غزة: 25 محطة أوكسجين مدمرة و9 فقط تعمل جزئياً

وطن: حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من لحظات كارثية تُهدد تقديم الرعاية الطبية في حال توقف أو تعطل ماتبقى من محطات الأوكسجين في المستشفيات.

الاحتلال دمّر 25 محطة أوكسيجين

وأكدت الوزارة، في بيان، أن 25 محطة أوكسجين من أصل 34 محطة تم تدميرها بالكامل خلال اجتياح المستشفيات، مشيراً إلى أن 9 محطات فقط تعمل بشكل جزئي، ولا تلبي احتياج المرضى.

وناشدت الجهات المعنية كافة العمل بشكل عاجل على إدخال محطات الأوكسجين، مؤكدةً ازدياد الحاجة لإنتاج كميات مضاعفة من الأوكسجين في الأقسام داخل المستشفيات، وأهمها العناية المركزة والعمليات وأقسام حضانات الأطفال و الطوارئ.

22 مستشفى خرج من الخدمة

وحذرت الوزارة من مؤشرات كارثية تعصف بالمشهد الصحي والإنساني في قطاع غزة بعد 600 يوم على حرب الإبادة الجماعية، موضحةً أن 22 مستشفى خرجت عن الخدمة من أصل 38 مستشفى.

وأشارت إلى أن 47% من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، و65% من قائمة المستهلكات الطبية رصيدها صفر.

ولفتت إلى أن 30 مركز رعاية أولية فقط تعمل حالياً من أصل 105 مراكز، فيما تتجاوز نسبة إشغال الأسرة 106%، وتعمل 50 غرفة عمليات حالياً في ظروف كارثية من أصل 104 غرفة.

ودمر الاحتلال، بحسب الوزارة، 12 جهاز تصوير مقطعي من أصل 19 جهازاً، و7 أجهزة رنين مغناطيسي، ليصبح قطاع غزة خالياً من أجهزة الرنين التشخيصية، وسط عجز كبير في أجهزة التصوير الطبي.

كذلك، يعمل 49 مولداً كهربائياً فقط من أصل 110 في مستشفيات القطاع، وهي بحاجة عاجلة للصيانة وتعزيز أرصدة الوقود.

41% من مرضى الفشل الكلوي توفوا

وأكدت وزارة الصحة في القطاع أن 41% من مرضى الفشل الكلوي توفوا خلال الحرب، و477 مريضاً ممن ينتظرون السفر للعلاج في الخارج توفوا، فيما توفي 60 طفلاً من جراء سوء التغذية.

وما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ويقصف المستشفيات والمراكز. وقد اعتقل أكثر من 360 من الكوادر الطبية منذ بداية الحرب، ما فاقم من أزمة الطواقم العاملة في ظل العجز الكبير في المعدات والأدوية.

ويوم أمس، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مباشر على المبنى الرئيسي لمستشفى العودة في تل الزعتر شمالي قطاع غزة، ما أثار مخاوف من خروج مرافق إضافية عن الخدمة في ظل نقص التجهيزات والإمدادات.