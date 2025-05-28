28 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد وعدوان على مستشفى العودة

وطن: في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 28 مواطناً خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم خمسة جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى إصابة 179 آخرين بجروح متفاوتة.

وأكدت الوزارة أن هذه الحصيلة لا تشمل الضحايا في مستشفيات شمال القطاع، والتي بات الوصول إليها متعذراً بسبب القصف المكثف.

وأوضحت الوزارة أن عدداً من الجثامين ما يزال تحت الركام وفي الشوارع، في ظل العجز التام لفرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، نتيجة استهداف متكرر للبنى التحتية والطرق المحيطة.

استهداف للمرافق الطبية

وفي تصعيد خطير، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها بشكل مباشر على المبنى الرئيسي لمستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمالي القطاع، ما أثار مخاوف من خروج مرافق طبية إضافية عن الخدمة، خاصة في ظل النقص الحاد في المعدات والإمدادات الصحية.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على حي الشجاعية شرقي غزة، في حين استهدفت طائرة مسيّرة مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وأفاد مستشفى العودة بإصابة خمسة مواطنين في قصف على منطقة مخيم 5 بالنصيرات.

كما استشهد مواطن في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس، وأُصيب طفلان في قصف استهدف منطقة المواصي غرب رفح.

وبحسب وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 54,084 شهيداً و123,308 مصاباً. ومنذ 18 مارس 2025 فقط، سُجّل ارتقاء 3,924 شهيداً و11,267 جريحاً.

تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية

وفي ظل هذا الواقع المأساوي، حذّر المدير العام لوزارة الصحة في غزة من انهيار وشيك للقطاع الصحي، مشيراً إلى أن 17 مستشفى فقط ما تزال تعمل جزئياً، بينما خرج نحو 20% من المرافق الصحية عن الخدمة تماماً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 360 من الكوادر الطبية منذ بداية الحرب، ما فاقم من أزمة الكوادر العاملة.

وفي السياق ذاته، وجّه جهاز الدفاع المدني نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية لتوفير مركبتي إسعاف لدعم العمل في محافظة رفح، بعد تدمير الاحتلال للمركبة الوحيدة المتوفرة هناك، ما أدى إلى توقف خدمات الإسعاف منذ مارس الماضي، واضطرار الطواقم إلى نقل المصابين بوسائل بدائية.

تتفاقم الأوضاع في غزة بشكل مأساوي، وسط استمرار العدوان، وتجاهل دولي لمعاناة المدنيين والمؤسسات الإنسانية والطبية.