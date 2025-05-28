تشييع جثمان الشهيد جاسم سدة في قرية جيت شرق قلقيلية

وطن: شيع أهالي قرية جيت شرق محافظة قلقيلية والقرى المجاورة، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الشاب جاسم إبراهيم السدة (20 عامًا).

وانطلقت مراسم تشييع الشهيد من مستشفى درويش نزال بمدينة قلقيلية بموكب مركبات، باتجاه منزل عائلة الشهيد في قرية جيت، حيث أُلقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وجرت صلاة الجنازة على الشهيد السدة، بعد صلاة الظهر في المسجد القديم، قبل أن يجوب موكب التشييع شوارع القرية وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال وإجراءاته الإجرامية، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية القديمة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعدمت فجرا الشاب السدة بدم بارد في منزله.