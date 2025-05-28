"الديمقراطية": شعبنا في القطاع يُفشل لعبة التذاكي في توزيع المساعدات، ويسقط عن الاحتلال إدعاءاته الإنسانية المزعومة

وطن: وصفت الجبهة الديمقراطية ما جرى في القطاع، أثناء توزيع المساعدات على السكان، بإشراف الشركة الأميركية المفبركة إسرائيلياً، بأنه فصل آخر من فصول الصدام مع حكومة نتنياهو، نجح فيه شعبنا في إفشال لعبة التذاكي التي حاولت دولة الاحتلال الإسرائيلي عبرها إبراز إنسانيتها المزعومة.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه: لقد ثار شعبنا على الشركة الأميركية دفاعاً عن كرامته الوطنية، وعن حقه في العيش الكريم، ورفضه إجراءات الإذلال والتسلط، وإهانة المواطنين، كما دافع عن حقه في الحرية والأمن.

وقالت الجبهة الديمقراطية: لقد فرض على أبناء القطاع قطع السير أميالاً عديدة للوصول إلى مكان التوزيع، ليفاجأوا وأن المساعدات لا تقدم سوى حفنة من الطعام لا تنقذ طفلاً من الجوع، بينما غابت عن المساعدات الماء النظيف والدواء والوقود، ما يعني أن ما جرى كان محاولة لفرض الطاعة على شعبنا مقابل رشوة تافهة، زادها تدخل الاحتلال إنكشافاً حين قامت مروحياته بإطلاق النار على السكان، ما أودى بحياة 3 شهداء ووقوع أكثر من 46 جريحاً.

ودعت الجبهة الديمقراطية أطراف المجتمع الدولي النافذة، للضغط على حكومة نتنياهو لفتح المعابر، والسماح بإدخال مئات الشاحنات التي تنتظر عند بوابات القطاع، وتكليف المؤسسات الإنسانية وفي مقدمها وكالة الغوث (الأونروا)، بتوزيع المساعدات على السكان، بما يحفظ كرامتهم الشخصية والوطنية في آن.

كما دعت الجبهة الديمقراطية للضغط على الاحتلال لوقف أعماله العدائية، وتفعيل دور الوسطاء للوصول إلى صفقة ذات مغزى، تكفل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وفتح المعابر، وتبادل الأسرى