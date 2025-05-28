أهمية التحول الرقمي في البنوك الإسلامية ... "البنك الإسلامي الفلسطيني نموذجاً"

كتب د. عماد السعدي – مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني:

يشهد القطاع المصرفي العالمي تحولاً جذرياً بفعل التطورات التكنولوجية المتسارعة، ولم تكن البنوك الإسلامية بمعزل عن هذه الثورة الرقمية، بل بات التحول الرقمي ضرورة استراتيجية لضمان الاستمرارية والقدرة على المنافسة. وفي هذا السياق، يُعد البنك الإسلامي الفلسطيني مثالاً رائداً على كيفية استثمار التحول الرقمي لتحقيق الكفاءة، وتقديم خدمات مصرفية متطورة، تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وتُلبي تطلعات العملاء.

أولاً: التحول الرقمي ضرورة لا خيار

إن التحول الرقمي لم يعد ترفاً أو خياراً، بل هو مسار حتمي للبقاء في سوق يشهد منافسة شرسة من قبل البنوك التقليدية، وشركات التكنولوجيا المالية (Fintech)، وحتى العملات الرقمية. فعملاء اليوم يبحثون عن السرعة، والمرونة، والأمان، وتوافرية الخدمات على مدار الساعة وبشكل ذاتي. لذا، فإن البنوك الإسلامية التي تتبنى التحول الرقمي، تضمن تقديم خدمات أكثر شمولا وابتكارا وملاءمة لاحتياجات العملاء ورغباتهم، مما يعني قدرتها على الحفاظ على حصتها السوقية، وتوسيع قاعدة عملائها، كما تحقق كفاءة أعلى في إدارة عملياتها التشغيلية.

ثانياً: التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في التحول الرقمي

رغم الفرص الكبيرة، إلا أن التحول الرقمي في البنوك بشكل عام والإسلامية بشكل خاص يواجه تحديات، أبرزها:

1. الامتثال لأحكام الشريعة: يجب أن تخضع جميع المنتجات والخدمات الرقمية لمراجعة الهيئات الشرعية لضمان توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والمعايير والضوابط الشرعية المعتمدة، مثل حظر الربا والغرر.

2. البنية التحتية التقنية: يتطلب التحول الرقمي وجود بنية تحتية تقنية تتمتع باستمرارية وتوافرية عالية وسرعة في المعالجة كما تدعم عملية التطوير والتحول الرقمي بكفاءة، وتمكن البنك من إطلاق الخدمات الرقمية وربطها عند الحاجة مع الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية بسرعة.

3. الكادر البشري: تواجه البنوك الإسلامية تحديات ومنافسة محتدمة بسبب قلة الكفاءات البشرية القادرة على قيادة التحول الرقمي.

4. الأمن السيبراني: مع تطور التكنولوجيا، تزداد التهديدات الرقمية، مما يستدعي استثمارات كبيرة في الأمن السيبراني لضمان حماية بيانات العملاء والمعاملات.

5. ثقافة العملاء: لا يزال جزء من العملاء، خصوصاً في المجتمعات المحافظة، متردداً في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، مما يتطلب حملات توعية وتثقيف مستمرة، كما أن قلة الوعي المتعلق بالاستخدام السليم والآمن لهذه الخدمات، يعرض العملاء لمحاولات الاحتيال المالي بشكل مستمر، مما يضع على البنوك مسؤولية وضع الضوابط والإجراءات والممارسات اللازمة من أجل الحد من هذه الظاهرة، بالتوازي مع التوعية المستمرة بهذا الخصوص

ثالثاً: البنك الإسلامي الفلسطيني – نموذج للتحول الرقمي الواعي

يُعد البنك الإسلامي الفلسطيني أحد أبرز الأمثلة على تبني التحول الرقمي، حيث اتخذ عدة خطوات استراتيجية لتحديث خدماته وتوسيع نطاقها الرقمي، مع الحفاظ على التزامه الكامل بأحكام الشريعة.

1. إطلاق تطبيقات الهواتف الذكية والخدمات الإلكترونية

قام البنك بتطوير تطبيقات مصرفية ذكية تتيح للعملاء مجموعة من الخدمات الذاتية التي تتيح لهم إدارة حساباتهم وبطاقاتهم وتمويلاتهم، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، وتحديث البيانات ومتابعة الأرصدة والتواصل مع البنك من أجل إدارة ومتابعة طلباتهم من خلال قنوات رقمية آمنة، وغيرها من الخدمات، دون الحاجة لزيارة الفروع. هذه التطبيقات صُممت وفق أعلى معايير الأمان والخصوصية، وتُعد بديلاً فعالاً عن التعاملات الورقية التقليدية.

2. رقمنة العمليات الداخلية

عمل البنك على رقمنة العديد من عملياته الإدارية والمالية، مما أدى إلى رفع كفاءة الأداء، وتقليل التكلفة التشغيلية، وتسريع الإجراءات الداخلية، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

3. تطوير البنية التحتية التكنولوجية

استثمر البنك في تحديث شبكاته وأنظمته المصرفية المركزية، بما يضمن سرعة الأداء واستقراره وتوافريته، ويُمكّنه من التفاعل مع العملاء بكفاءة، خاصة في ظل التوسع في المعاملات الإلكترونية.

4. تعزيز الأمن السيبراني

نظراً لحساسية البيانات المصرفية، أولى البنك اهتماماً خاصاً للأمن السيبراني، من خلال تبني معايير حماية حديثة، وتحديث أنظمة التشفير، وتدريب الموظفين على كيفية التعامل مع التهديدات الرقمية.

5. الشمول المالي عبر القنوات الرقمية

أسهمت المنصات الرقمية للبنك في تعزيز الشمول المالي، عبر تمكين العملاء في المناطق النائية من الوصول إلى خدمات مصرفية متطورة دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى. وهذا يساهم في تقليل الفجوة بين فئات المجتمع المختلفة.

رابعاً: أثر التحول الرقمي على تجربة العملاء

أدى التحول الرقمي في البنك الإسلامي الفلسطيني إلى تحسن ملحوظ في تجربة العملاء، إذ بات بإمكانهم إجراء معظم معاملاتهم بسهولة من خلال القنوات الرقمية التي يتيحها البنك، دون الحاجة للانتظار في الطوابير أو زيارة الفروع. كما أتاحت القنوات الرقمية إمكانية تقديم الشكاوى والاستفسارات والطلبات بسهولة، ما عزز من رضا العملاء وولائهم، وقد انعكس هذا الأمر بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء في الجوانب المختلفة سواء التشغيلية، أو المالية، أو تلك المتعلقة بسمعة البنك ومدى الوصول إلى العملاء ورضاهم عن الخدمات المقدمة

خامساً: التحول الرقمي كوسيلة للتوسع والابتكار

لم يقتصر التحول الرقمي في البنك الإسلامي الفلسطيني على تحسين الخدمات التقليدية فحسب، بل أصبح أداة للتوسع وتقديم منتجات جديدة، كما وضع البنك استراتيجية واضحة للتحول الرقمي تنسجم مع توجهات سلطة النقد الفلسطينية واستراتيجيتها للتحول الرقمي، وتركز على إعادة هيكلة العمليات البنكية بشكل جديد لا يرتبط بالفروع أو الإجراءات التقليدية وإنما يعيد تقديم تجربة العميل بطريقة جديدة قائمة على الابتكار الذي يضمن الوصول إلى العملاء بكفاءة عالية ورفع مستوى الرضى والوعي لديهم، وبالتالي تعزيز مصادر الدخل وتقليل المصاريف التشغيلية، حيث تتمحور استراتيجية البنك حول أربع محاور رئيسة هي:

• الدفع الإلكتروني: وذلك من خلال إتاحة خدمات مبتكرة وآمنة وسريعة للدفع من خلال الهاتف المحمول.

• التمويل الرقمي: حيث يمكن للعملاء التقدم للحصول على تمويل عبر المنصات الإلكترونية دون الحاجة للحضور الشخصي.

• تحليل البيانات: لاستخدامها في دراسة سلوك العملاء وتقديم عروض مخصصة لكل عميل

• الذكاء الاصطناعي: وذلك لاستخدامها في تعزيز واتمتة العمليات الداخلية والأنظمة الرقابية والكشف عن الاحتيال وتحسين تجربة العميل وأدوات تقديم الخدمة

سادساً: دور التحول الرقمي في دعم الاقتصاد الوطني

من خلال رقمنة العمليات وزيادة كفاءة الخدمات، يسهم البنك الإسلامي الفلسطيني في تعزيز الشمول المالي والاقتصاد الرقمي الفلسطيني، وتقليل الاعتماد على النقد، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تستخدم التكنولوجيا في عملها، كما يساهم في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للقطاع المصرفي التي وضعتها سلطة النقد الفلسطينية.

كما يوفّر البنك من خلال رحلة التحول الرقمي التي يخوضها، فرص عمل جديدة في مجالات تقنية متقدمة، مما يعزز من قدرات الشباب الفلسطيني في سوق العمل، ويُسهم في التنمية المستدامة.

سابعاً: المستقبل والتحسين المستمر

رغم ما تحقق، فإن مسيرة التحول الرقمي لا تزال في بدايتها. ويُتوقع أن يشهد البنك الإسلامي الفلسطيني خطوات إضافية في المستقبل، تشمل:

• تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل دائم.

• التوسع في تقديم خدمات عبر الواقع الافتراضي والمعزز.

• تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية بما يتوافق مع مبادئ الشريعة.

ثامناً: القيادة الرشيدة أساس التحول الرقمي – دور مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وهيئة الرقابة الشرعية

لا يمكن لأي عملية تحول رقمي أن تنجح ما لم تحظَ بدعم القيادة العليا، ويأتي في مقدمة ذلك مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، إلى جانب هيئة الرقابة الشرعية. في البنك الإسلامي الفلسطيني، شكّل التزام القيادة عاملاً حاسماً في إنجاح مسيرة الرقمنة، من خلال وضع رؤية واضحة، وتحديد أهداف استراتيجية تتكامل بشكل أساسي مع رحلة التحول الرقمي داخل البنك، وضمان توافق التحول الرقمي مع القيم الإسلامية التي يقوم عليها البنك.

مجلس الإدارة يتحمل مسؤولية صياغة السياسات العامة والإطار الاستراتيجي الذي يحدد توجهات البنك وخطط عمله، كما يضمن التوازن بين التوسع الرقمي والامتثال الأخلاقي والشرعي. من خلال اجتماعاته الدورية، يراجع المجلس تقارير التحول الرقمي، ويُقيّم المخاطر المصاحبة له، ويصادق على تخصيص الموازنات اللازمة له. كما يضع المجلس نصب عينيه ضرورة أن يكون التحول الرقمي أداة لخدمة المجتمع وتعزيز الشمول المالي، وليس مجرد ضرورة تنافسية أو توجه تقني.

أما الإدارة التنفيذية، فهي التي تتولى تنفيذ الرؤية على أرض الواقع، بدءاً من تطوير الخدمات الرقمية، وتعيين فرق العمل المؤهلة، مروراً بإدارة التغيير داخل البنك والتوعية خارجه، ووصولاً إلى مراقبة الأداء وضمان استدامة النتائج. كما تقود الإدارة مبادرات الابتكار وتبني الحلول التقنية الحديثة، بما يتماشى مع طبيعة العمل المصرفي الإسلامي.

وبالموازاة، تلعب هيئة الرقابة الشرعية دوراً محورياً في مراجعة المنتجات والخدمات الرقمية، لضمان التزامها مع احكام الشريعة الإسلامية والمعايير المرجعية ذات العلاقة.

خاتمة:

إن التحول الرقمي في البنوك الإسلامية، كما يجسّده البنك الإسلامي الفلسطيني، يمثل نقلة نوعية في العمل المصرفي الإسلامي، فهو يحقق التوازن بين الالتزام الديني والتطور التكنولوجي، ويضمن تقديم خدمات حديثة وفعالة تلبي احتياجات المجتمع. ومن خلال مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير الكفاءات، يمكن للبنك الإسلامي الفلسطيني أن يستمر في ريادة المشهد المصرفي الرقمي في فلسطين التزاما بالرؤية التي وضعها مجلس إدارة البنك.