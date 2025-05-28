افتتاح الدورة التاسعةً لمهرجان العودة السينمائي الدولي تحت شعار "انتظار العودة… عود" في جامعة بيرزيت

وطن: رام الله – كتبت ميار شريتح: انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان العودة السينمائي الدولي في حرم جامعة بيرزيت، بتنظيم مشترك بين الجامعة وملتقى الفيلم الفلسطيني ووزارة الثقافة، تحت شعار "انتظار العودة… عودة"، بالتزامن مع الذكرى السابعة والسبعين للنكبة.

وتضمنت الدورة عرض مجموعة من الأفلام التي تعكس زوايا مختلفة من التجربة الفلسطينية: من اللجوء والتهجير إلى الصمود والإصرار، بحضور واسع من طلبة وأكاديميين من الجامعة، إلى مهتمين بالشأن السينمائي والثقافي.

وقال رئيس جامعة بيرزيت، د. طلال شهوان، في كلمة له خلال حفل إطلاق فعاليات المهرجان "تحت شعار المقاومة والوعي، انطلقت الدورة التاسعة من مهرجان العودة السينمائي الدولي، تزامناً مع الذكرى الـ77 للنكبة، حيث أقيم المهرجان في جامعة بيرزيت بالشراكة مع ملتقى الفيلم الفلسطيني، ليكون مساحة فنية وثقافية تسلط الضوء على الرواية الفلسطينية في وجه محاولات الطمس والتشويه"

وأضاف شهوان " أن المهرجان يُعد فعلاً نضالياً يوثق النضال الفلسطيني بالصورة والسرد، ويبرز دور المرأة الفلسطينية كمقاومة فاعلة، لا كضحية، وأكدَ على أهمية الفن في نقل الحقيقة، وتمكين الرواية الفلسطينية في وجه النفي والدمار "

وتميّزت هذه الدورة بتكريم مجموعة من المخرجات الفلسطينيات، تقديراً لدورهن في حمل السردية الوطنية وتمثيل المرأة الفلسطينية كشريكة في النضال، كما تضمّن البرنامج عروضاً لأفلام توثق زوايا متعددة من التجربة الفلسطينية، من النفي إلى العودة، ومن الألم إلى الإصرار.

وفي الختام، جسّد مهرجان العودة السينمائي الدولي قوة الفن الفلسطيني في نقل الرواية الوطنية، وتجسيد معاناة الشعب الفلسطيني وأمله بالعودة ويواصل المهرجان دوره في تسليط الضوء على قضايا اللاجئين والمظلومين، مؤكداً شعاره الثابت: “انتظار العودة عودة” وبين لقطات العدسة وصدق الحكاية، يبقى الفلسطينيون يرسمون طريق العودة، ليس فقط كذكرى، بل كحلم واقعي ينتظر التحقق.