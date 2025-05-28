الاحتلال يشرع باجراءات لتهجير 4 أسرى من فلسطينيي الداخل المحتل

وطن: أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف في الكنيست، أوفير كاتس، في بيان مشترك اليوم، الأربعاء، أن حكومة الاحتلال ستبدأ بتهجير 4 أسرى من فلسطينيي الداخل المحتل وسحب مواطنتهم بذريعة تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك في أعقاب مداولات في لجنة الكنيست، اليوم، حول تطبيق قانون سحب المواطنة وطرد أسرى يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، الذي قدمه رئيس الائتلاف كاتس وصادق الكنيست عليه.

وحسب البيان، فإنه "بعد أكثر من سنتين، رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق مشروع القانون، أوعز كاتس بنقل المعلومات المطلوبة من أجل تطبيق مشروع القانون وبدء الطرد .