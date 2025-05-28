الاحتلال يُفرج عن الأسير المحرر وائل الجاغوب بعد أيام من اعتقاله

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن الأسير المحرر في صفقة التبادل وائل الجاغوب، وذلك بعد أيام من إعادة اعتقاله وتحويله للاعتقال الإداري.

وأفاد المحامي خالد دسوقي بأن محكمة الاحتلال العسكرية قررت الإفراج عن الجاغوب خلال جلسة عقدت له صباح اليوم، ما أجبر مخابرات الاحتلال على تنفيذ القرار والإفراج عنه.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الجاغوب فجر يوم الثلاثاء 6 أيار/مايو الجاري، بعد مداهمتها لبناية سكنية في حي رفيديا بمدينة نابلس، وحولته لاحقاً للاعتقال الإداري، حيث أصدرت بحقه مخابرات الاحتلال أمراً بالاعتقال الإداري لمدة 5 أشهر ونصف بتاريخ 18 أيار/مايو.