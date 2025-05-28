"القسام" تعلن استهداف ناقلة جند للاحتلال في خانيونس

وطن: أعلنت " كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة "حماس" عن استهداف ناقلة جند لجيش الاحتلال في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وافادت القسام في بلاغ عسكري عبر قناتها على التيلغرام أنه وبعد عودة مقاتليها من خطوط القتال أكدوا استهداف ناقلة جند بقذيفة "p-29" أول أمس في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس.

وأشارت إلى رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء في منطقة الفخاري.

وأعلنت القسام أمس الثلاثاء عن استهدافها بقذيفة قبل يومين قوة إسرائيلية مكونة من 10 جنود وأوقعتهم بين قتيل وجريح في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.