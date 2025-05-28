جمعية مركز إبداع المعلم تُطلق تدريبًا نوعيًا ضمن مشروع "التعافي من خلال التعليم" لتعزيز التعليم والدعم النفسي للأطفال في غزة"

وطن: شرعت جمعية مركز إبداع المعلم بتنفيذ تدريب مكثف يستمر لمدة ستة أيام، بالشراكة مع منظمة طفل الحرب (War Child)، بتمويل من الصندوق الانساني للأرض الفلسطينية المحتلة ، (oPt HF) ضمن مشروع "تعزيز التعليم والدعم النفسي الاجتماعي في غزة – التعافي من خلال التعليم"، حيث يشارك في التدريب مجموعة من المعلمين والأخصائيين النفسيين من ملتقى حمد التعليمي وملتقى المصطفى التعليمي التابعين للجمعية.

ويركز البرنامج على بناء قدرات مقدمي الخدمات في مساحات التعلم المؤقتة (TLS)، من خلال تطوير مهارات التعليم، وتقديم الدعم النفسي، وتحسين آليات الإحالة المناسبة. وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز مهارات التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL) والدعم النفسي الاجتماعي (PSS)، وتطوير أدوات إدارة الصفوف في ظل الأزمات، لتهيئة بيئة تعليمية آمنة وداعمة، وتعزيز الحماية وآليات الإحالة من خلال التعرف على علامات التوتر والضغوط النفسية لدى الأطفال، وتطوير مهارات الإحالة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS)، إلى جانب تعزيز مفاهيم حماية الطفل والوقاية من الاستغلال، والتوعية بمخاطر المتفجرات غير المنفجرة.

وينفذ المشروع في ستة ملتقيات تعليمية آمنة تابعة لجمعية مركز إبداع المعلم، موزعة جغرافيًا بواقع ملتقين في شمال غزة، وملتقين في وسط القطاع، وملتقين آخرين في الجنوب، بما يضمن شمولية التدخلات ووصولها إلى مختلف المناطق المتضررة. ويهدف المشروع بشكل عام إلى خلق بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تُمكّن الأطفال من مواصلة تعليمهم، وتعزز من صحتهم النفسية والاجتماعية، وتدعم قدرتهم على التكيف والصمود في ظل الأزمات المستمرة التي يواجهها قطاع غزة.