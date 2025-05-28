عدوان "إسرائيلي" على مطار صنعاء الدولي

رام الله - وطن: شن جيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء عدوانا على مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر يمنية ان طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات على مطار صنعاء.

وقالت مصادر يمنية ان اعمدة الدخان الأسود تصاعدت من مطار صنعاء جراء العدوان.

واضافت ان "العدو الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارا ت مطار صنعاء احداها استهدفت طائرة لشركة الخطوط الجوية اليمنية."

وعقب العدوان اطلق وزير الحرب يسرائيل كاتس تهديدات ضد اليمن، قائلا ان المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة ومطار صنعاء سيدمر مرة بعد مرة.

وقالت القناة 12 العبرية إن أكثر من 10 طائرات شاركت في قصف مطار صنعاء في اليمن.