ضحايا "مساعدات رفح".. مفقودون وشهداء ومصابون

رام الله - وطن: أكد "المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا"، فقدان عدد من المواطنين في غزة بعد توجههم أمس الثلاثاء لاستلام المساعدات غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث استشهد 3 وأصيب العشرات بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نقطة لتوزيع مساعدات.

وقال المركز، إنه "يتابع بقلق فقدان عدد من المواطنين بعد توجههم عصر أمس إلى إحدى نقاط توزيع المساعدات الأميركية في رفح حيث لم يعودوا إلى منازلهم بعد ولا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة عن مصيرهم".

وحمّل المركز في بيان له "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اختفائهم"، مطالباً بـ"الكشف الفوري عن مصير المفقودين وضمان حماية آمنة وعادلة لعمليات توزيع المساعدات الإنسانية". كما حذر من "خطورة تكرار مثل هذه الحوادث في ظل الفوضى الأمنية وغياب ضمانات الحماية للمدنيين".

وفي وقت سبق أمس الثلاثاء اعلن استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة عدد من الجرحى بنيران جيش الاحتلال قرب نقطة لتوزيع مساعدات الشركة الأميركية في رفح.

ووصل 46 مصابا مستشفى الصليب الأحمر غربي المدينة، بعد إطلاق جيش الاحتلال النار في محيط نقطة مساعدات الشركة الأميركية.

وكان اليوم الأول لتوزيع المساعدات في غزة وفق الآلية الإسرائيلية قد شهد فوضى واسعة، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المسلحين التابعين للشركة الأميركية فقدوا السيطرة على مركز توزيع المساعدات.