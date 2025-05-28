مدعي الجنائية الدولية خطط لإصدار مذكرات توقيف ضد سموتريتش وبن غفير

رام الله - وطن: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، بأن كريم خان، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خطط لإصدار مذكرتي توقيف ضد وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية دورهما في "توسيع الاستيطان في الضفة الغربية".

وحسب التقرير، فقد أُعدّت هذه الخطوة قبل أن يُرغم خان على الخروج في إجازة قسرية بسبب شبهات تحرّش جنسي.

وتشير مصادر رسمية للموقع الأميركي إلى أن من غير الواضح إن كانت هذه الإجراءات ستُستكمل، في ظل غياب المدعي العام حاليًا.

وذكرت الصحيفة أن المحكمة الجنائية تدرس إن كان الوزيران قد ارتكبا جرائم حرب من خلال الدفع بمشاريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وكانت المحكمة قد أكدت سابقا، منذ انضمام السلطة الفلسطينية إليها عام 2014، أنها تملك الصلاحية للتحقيق في جرائم محتملة ارتكبت في الضفة الغربية.

وأعربت جهات في المحكمة عن قلقها من تصاعد الضغط الأميركي ضد المحكمة، في حال إصدار مذكرات جديدة ضد شخصيات إسرائيلية.