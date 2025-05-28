مستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات عنصرية في رمون

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، قرية رمون شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين تسللوا إلى القرية فجراً وأحرقوا عدداً من المركبات وخطوا شعارات عنصرية على منازل المواطنين.

وكان مستوطنون، قد هاجموا أمس منازل المواطنين في قريوت جنوب نابلس وأحرقوا 7 مركبات وحطموها، كما احرقوا محاصيل زراعية في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

ونفذ المستوطنون خلال نيسان/ ابريل الماضي 231 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستوطنين في اقتلاع 1168 شجرة زيتون، توزعت في محافظات: رام الله بـ530 شجرة، ونابلس بـ300، وسلفيت بـ298.