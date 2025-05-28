الاحتلال يرتكب مجزرتين بغزة وينفذ عمليات نسف جديدة للمباني

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مجزرتين جديدتين في وسط وشمالي قطاع غزة، ونفذت بالتزامن عمليات نسف جديدة للمباني السكنية.

وقالت مصادر طبية إن 14 مواطنا استشهدوا نتيجة القصف الإسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة منذ منتصف الليل.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية باستشهاد 8 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الصحفي أسامة العربيد في منطقة الصفطاوي شمال غزة.

واظهرت مقاطع مصورة صورا تظهر حريقا في المنزل المستهدف الذي يعود لعائلة العربيد.

كما أظهرت الصور لحظة انتشال الصحفي أسامة العربيد وهو مصاب من تحت ركام المنزل، وقالت المصادر إن عددا من أفراد عائلته استشهدوا.

كما أفادت القناة باستشهاد وإصابة مواطنين -معظمهم من الأطفال- في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وفجر اليوم أيضا، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع مما أسفر عن استشهاد 6 من عائلة واحدة.

وفي دير البلح أيضا، أفادت قناة الأقصى الفضائية باستهداف طيران الاحتلال خيمة نازحين مما أسفر عن عدد من الإصابات.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال شنت خلال الليل غارة على منطقة معن شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت المصادر بوقوع إطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال غرب مدينة رفح القريبة.

في غضون ذلك، أفاد مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ في وقت مبكر -اليوم الأربعاء- عمليات نسف للمباني السكنية في الأطراف الشرقية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال نسفت منازل سكنية شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.

وتنفذ قوات الاحتلال بشكل يومي تقريبا عمليات نسف للمباني في المناطق التي توغلت فيها.

وأدى نسف مربعات سكنية بشكل متكرر إلى نشر الدمار في أحياء بأكملها في محاور التوغل الإسرائيلي.