نحو 300 كاتب فرنسي يصفون ما يجري في غزة بـ"الإبادة الجماعية" ويدعون لوقف فوري لإطلاق النار

رام الله - وطن: استنكر نحو 300 كاتب يكتبون بالفرنسية، بينهم اثنان من الحائزين على جائزة نوبل للأدب هما آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو، ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية" بحق سكان غزة، مطالبين بـ"وقف فوري لإطلاق النار".

جاء ذلك في مقال نشرت نصه صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية يوم الثلاثاء، إذ أكد الكتاب فيه ان ما يجري اليوم يجب تسمية بأنه "إبادة جماعية".

وشدد المقال على ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل، مع التأكيد على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار يضمن العدالة والأمن للفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وآلاف السجناء الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا في سجون الاحتلال، وإنهاء فوري لهذه "الإبادة الجماعية".

وضمت قائمة الموقعين عددا من الكتاب الفائزين بجائزة غونكور الأدبية من بينهم إيرفيه لو تيلييه، جيروم فيراري، لوران غوديه، بريجيت جيرو، ليلى سليماني، ليليدي سالفير، محمد مبوغار سار، نيكولا ماتيو، وإيريك فويار.