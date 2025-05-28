إصابة ضابط احتياط في جيش الاحتلال بجروح خطيرة بنيران قناصة شمال غزة

وطن: أفاد متحدث باسم جيش الاحتلال، بأن أحد ضباطه الاحتياط أصيب بجروح خطيرة خلال عملية عسكرية شمالي قطاع غزة.

وأوضح المتحدث أن الضابط ينتمي إلى فوج الهندسة 924 ضمن لواء "هرئيل"، وقد أصيب أثناء مشاركته في مهمة قتالية نفذها فريق القتال التابع للواء 646 في شمال قطاع غزة.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الضابط تعرض لنيران قناصة خلال تنفيذ المهمة، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة، مؤكدا أنه تم إبلاغ عائلته بالحادثة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن الأربعاء الماضي، عن مقتل جندي في صفوفه نتيجة انفجار قنبلة تسبب بانهيار المبنى الذي كان يعمل فيه في جنوب قطاع غزة.

ووفقا لآخر تحديث لبيانات الموقع الرسمي لجيش الاحتلال بلغ عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من أكتوبر عام 2023، 858 عسكريا، بين ضباط وجنود.